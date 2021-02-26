Железнодорожный поток в Великобритании восстановится только на 60%

Число британцев, пользующихся поездами, резко снизилось за время пандемии

Число британцев, пользующихся поездами, резко снизилось за время пандемии, сообщает BBC. Многие работают из дома и, возможно, останутся на удаленке даже после снятия всех коронавирусных ограничений.

По данным министерства транспорта Великобритании, на восстановление пассажиропотока до предпандемийных показателей уйдет от одного года до трех лет. Однако главный оператор железнодорожной инфраструктуры в Великобритании, компания Network Rail, утверждает, что объем пассажирских перевозок может сократиться на 20-40% на постоянной основе. Глава компании Питер Хенди призвал граждан страны привыкнуть к тому, что из-за сокращения спроса количество рейсов тоже уменьшится.

Согласно прогнозам Network Rail, нагрузка на пригородные маршруты уменьшится по будням, но возрастет по выходным этим летом по мере снятия запрета на путешествия внутри страны. Это значит, что правительству придется пересмотреть систему сезонных проездных билетов. Когда многие пассажиры ездили на работу по четыре или пять дней в неделю, сезонный абонемент был выгодным. Однако после пандемии он перестанет окупать себя.

Министр по вопросам железнодорожного сообщения Крис Хитон-Харрис призвал компании разработать новую, более гибкую систему проездных, которая позволила бы пассажирам не тратить много денег.