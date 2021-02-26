subscription
﻿﻿﻿﻿﻿

Железнодорожный поток в Великобритании восстановится только на 60%

Железнодорожный поток в Великобритании восстановится только на 60%
Фото:123rf.com

Число британцев, пользующихся поездами, резко снизилось за время пандемии

Число британцев, пользующихся поездами, резко снизилось за время пандемии, сообщает BBC. Многие работают из дома и, возможно, останутся на удаленке даже после снятия всех коронавирусных ограничений. 

По данным министерства транспорта Великобритании, на восстановление пассажиропотока до предпандемийных показателей уйдет от одного года до трех лет. Однако главный оператор железнодорожной инфраструктуры в Великобритании, компания Network Rail, утверждает, что объем пассажирских перевозок может сократиться на 20-40% на постоянной основе. Глава компании Питер Хенди призвал граждан страны привыкнуть к тому, что из-за сокращения спроса количество рейсов тоже уменьшится.

Согласно прогнозам Network Rail, нагрузка на пригородные маршруты уменьшится по будням, но возрастет по выходным этим летом по мере снятия запрета на путешествия внутри страны. Это значит, что правительству придется пересмотреть систему сезонных проездных билетов. Когда многие пассажиры ездили на работу по четыре или пять дней в неделю, сезонный абонемент был выгодным. Однако после пандемии он перестанет окупать себя.

Министр по вопросам железнодорожного сообщения Крис Хитон-Харрис призвал компании разработать новую, более гибкую систему проездных, которая позволила бы пассажирам не тратить много денег.

profile-sample2
Железнодорожный поток в Великобритании восстановится только на 60%
26-02-2021
profile-sample2
Суд запретил Шамиме Бегум возвращаться в Великобританию
26-02-2021
profile-sample2
Учителя выставят итоговые оценки по GCSE и A-level
25-02-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.