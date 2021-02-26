Суд запретил Шамиме Бегум возвращаться в Великобританию

Сбежавшая в Сирию девушка не сможет оспорить лишение ее гражданства

Верховный суд вынес вердикт по делу 21-летней Шамимы Бегум, несколько лет назад сбежавшей в Сирию и примкнувшей к боевикам ИГ, пишет BBC. Судьи постановили, что девушка не сможет вернуться в Великобританию, чтобы оспорить лишение ее гражданства.

В 2015 году 15-летняя Шамима вместе с двумя подругами уехала из Лондона, чтобы присоединиться к террористической группировке ИГИЛ. В Сирии она вышла замуж за боевика нидерландского происхождения Яго Ридийка. В 2019 году беременную Шамиму обнаружили в лагере беженцев. Девушка рассказала, что за это время уже родила и потеряла двоих детей. Она изъявила желание вернуться в Великобританию, чтобы родить третьего ребенка в комфортных условиях. Саджид Джавид, в то время занимавший пост министра внутренних дел, отказал Бегум и объявил о намерении лишить ее британского гражданства.

Согласно международному праву страна может это сделать, если в результате человек не останется лицом без гражданства. МИД Великобритании обосновал свое решение тем, что семья Шамимы – выходцы из Бангладеша, и по закону девушка может автоматически получить гражданство этой страны.

В 2020 году Апелляционный суд постановил, что решение МИДа было несправедливым, т.к. Шамима все это время находилась в Сирии и не могла участвовать в дебатах. Однако МИД Великобритании вызвался оспорить это решение, а Верховный суд встал на сторону ведомства.