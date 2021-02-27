Цветущие парки Лондона

Мы привыкли получать и дарить букеты цветов – по праздникам, по торжественным поводам или просто так. Но наступает тот чудесный сезон, когда кому-то из близких (или себе, любимой) можно подарить не недолговечный букет, а сразу целое поле цветов, а с ними и замечательные воспоминания. У многих из нас на родине в конце февраля и начале марта еще лежит снег, а вот Лондон уже оттаял, и сегодня мы расскажем о цветущих в это время парках британской столицы.

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Если ехать далеко некогда, то поле цветов можно найти прямо в центре Лондона. Грин-парк в начале марта наполнится цветущими нарциссами. Их здесь везде много, но гуще всего они растут вдоль пешеходной дорожки под названием Queen’s Walk, которая соединяет улицы Мэлл и Пикадилли. Приятное место: по одну сторону — старинные особняки 18-го века, по другую — сплошная кайма белых, желтых и кремовых цветов под старыми деревьями, и даже газовые викторианские фонари сохранились кое-где.

Сейчас история Грин-парка уже подзатерялась в исторических глубинах, но это не так уж плохо — в Средневековье тут была болотистая пустошь, которую соседний лепрозорий использовал под кладбище. Больница был благотворительная и принадлежала Вестминстерскому монастырю. Закончилась эта благотворительность печально: все пациенты и работники умерли во время очередной эпидемии чумы, после чего больница закрылась, а кладбище прокаженных стало еще и чумным. Со временем о лепрозории забыли, земли осушили и превратили в поместье. Когда рядом построили Сент-Джеймсский дворец, король перекупил эти земли и превратил в дополнительный королевский парк, который работает до сих пор — на радость монарху и нам.

Адрес: SW1A 2BJ

Вот еще один парк в центре города, где много цветов, расположенный на землях той же самой больницы для прокаженных, — остатки его до сих пор находятся как раз где-то под нынешним Сент-Джеймсским дворцом. После закрытия больницы земли осушили, и со временем они превратились в болотистый луг. Когда король Генрих VIII в 16-м столетии затеял строить новый дворец Уайтхолл неподалеку от этого места, тут многое изменилось. В частности, король купил луговину и в 1535 году возвел здесь дополнительный Сент-Джеймсский дворец.

Дворец планировался как загородный, поэтому при нем сразу же разбили парк, а позже присоединили к нему и соседние земли. Парк изначально был «французский» — с высаженными по линейке и одинаково подстриженными кустами. Но вскоре мода сменилась, и его переделали в «английский» — с уютными изогнутыми дорожками, естественной формы озером и посаженными без строгого порядка деревьями. Весной тут цветут вишни, подснежники, дикие гиацинты и крокусы, а часть парка вдоль улицы Birdcage Walk и вовсе превращается в один сплошной ковер из цветов. Когда-то здесь действительно присутствовали birdcages, то есть птичьи клетки: вдоль парковой ограды размещались клетки с королевскими охотничьими птицами.

Адрес: Richmond TW9 3AB, UK

Если говорить о цветочных коврах, то здесь с Кью-гарденс никакому другому лондонскому парку не сравняться. В конце февраля тут зацветает их знаменитый Crocus Carpet — огромные поля крокусов вдоль прогулочных дорожек. Кроме крокусов, в садах Кью цветут подснежники, нарциссы различных сортов, гиацинты, сциллы, тюльпаны — всего около 5 миллионов луковиц. Зрелище невероятное: поля цветов тянутся вдоль дорожек, спускаются в ложбинки между деревьями, покрывая кое-где все свободное пространство. Отцветают одни луковичники — зацветают другие. Хотя нужно сказать, что в Кью-гарденс круглый год хоть что-нибудь, да цветет. Ничего странного: перед нами один из крупнейших ботанических садов мира. Он основан в 1759 году и с тех пор непрерывно пополняется, его коллекция сегодня включает в себя более 30 тысяч видов растений. Создавался Кью для культивации новых растительных богатств, привезенных из колоний, и с тех пор тут какой только экзотики нет! Но эта экзотика (пальмы со всех концов мира, орхидеи, деревья из джунглей и прочее) растет в основном в теплицах, а вот снаружи — море обычных цветов, и некоторые деревья в марте тоже уже зацветут.

Адрес: 25 Sutherland Rd, Chiswick, London, W4 2QR

На территории причудливого старинного парка в Чизике расположился загородный дом графа Берлингтона. Построил его 3-й по счету граф Берлингтон Ричард Бейл, которого современники прозвали «графом-архитектором». Тут, в собственной усадьбе, он развернулся по полной программе, с помощью замечательного архитектора Уильяма Кента построив в 1729 году редкостной красоты усадьбу в палладианском стиле.

Парк — отдельная статья: он считается одним из первых образцов «английского» ландшафтного дизайна в стране. В нем очень много всего — от «кухонного сада» с душистыми травами до собрания роз, но в начале марта нас интересуют камелии. Дело в том, что здесь с 18-го века сохранилось большое собрание этих ярких кустарников, и в начале марта они зацветают. Камелии разные, но все редкостные и очень красивые, погулять между ними — одно удовольствие. Одновременно (с 1 по 31 марта) проходит Camellia Show — конкурс камелий, который проводит здесь International Camellia Society.

Адрес: Jersey Road, Isleworth, Middlesex, TW7 4RB

Недалеко от Чизика располагается еще одно большое поместье, окруженное просторным парком. Основано оно было в середине 16-го века Томасом Грешемом — одним из самых знаменитых финансистов за всю историю Англии. Но дом сильно перестроили в 18-м столетии, когда он перешел в руки другой семьи, и сейчас особняк представляет собой уникальную смесь из тюдоровского и классического стилей. И сад такой же — в нем одновременно можно найти аптекарские и кухонные растения времен Грешема и обсаженные тисом прогулочные дорожки, появившиеся в 19-м столетии. Зато в конце февраля- начале марта здесь зацветают лесные анемоны и нарциссы, причем во всем парке сразу. Обычно в парках преобладают культурные сорта, но здесь больше диких нарциссов — ярко-желтых, с сильнейшим запахом, и никто не знает, сколько тысяч их тут на самом деле.