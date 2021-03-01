Актер Ричард Харрингтон работал курьером по доставке еды во время пандемии

Из-за карантина ему пришлось искать новый источник дохода

Пандемия коронавируса повлияла не только на офисных работников, но и представителей творческих профессий, пишет BBC. Актер Ричард Харингтон, известный по своим работам в сериалах «Полдарк» и «Хинтерланд», остался без источника заработка из-за карантина и устроился в Deliveroo курьером по доставке еды.

«Я не снимался с марта по сентябрь 2020 года, поэтому решил найти себе другой заработок. Обычно я стараюсь держать себя в форме, но это сложно делать в карантине. Поэтому я благодарен компании за предоставленную возможность регулярно ездить на велосипеде и доставлять заказы», – рассказал 45-летний актер.

Сейчас у Харрингтона все в порядке: он снимается в сериале Fflam, который транслируют на бесплатном эфирном телеканале на валлийском языке S4C. Сериал рассказывает о судьбе женщины, которая пытается пережить смерть супруга и жить дальше.

Самому актеру есть что рассказать о горе утраты – в 2014 году от рака скончалась его мать. «Диагноз стал большим потрясением для нашей семьи; у нас было всего девять месяцев, чтобы ппопытаться подготовиться к ее уходу», – добавил Харрингтон.