Хитроу будет взимать с пассажиров сбор в размере £8,90

Аэропорту необходимо покрыть эксплуатационные расходы

Лондонский аэропорт Хитроу начнет взимать со всех вылетающих пассажиров дополнительный сбор в размере £8,90, чтобы хотя бы частично покрыть расходы на коммунальное обслуживание, багаж и услуги регистрации, пишет Bloomberg. Из-за пандемии коронавируса пассажиропоток упал на 73%, а за 2020 год аэропорт потерял £2 млрд.

Управление гражданской авиации (CAA), которое выполняет роль главного регулятора британской авиаотрасли, одобрило нововведение. В своем официальном заявлении 28 февраля руководство Хитроу подчеркнуло, что получит нулевую прибыль от нового сбора, поскольку он рассчитан покрыть только расходы на техническое обслуживание и иные эксплуатационные расходы.

Авиакомпании, чьи самолеты обслуживаются в Хитроу, уже введены в курс дела. Предполагается, что новая мера будет действовать минимум до конца 2021 года. Кроме того, согласно обновленным ценовым тарифам, аэропорт будет взимать £4,44 за каждую единицу багажа. Это немного меньше, чем планировалось в декабре 2020 года, поскольку часть расходов за багаж будет включена в сбор за обслуживание.