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В Великобритании выявили шесть случаев заражения бразильским штаммом COVID-19

В Великобритании выявили шесть случаев заражения бразильским штаммом COVID-19
Фото:123rf.com

Трое заболевших находятся в Англии и еще трое – в Шотландии

В Великобритании выявили шесть случаев заболевания бразильским штаммом коронавируса, который может быть более заразным и более устойчивым к вакцинам, сообщает The Guardian. По данным Службы общественного здравоохранения (PHE), трое заболевших находятся в Англии и еще трое – в Шотландии.

Шотландские власти сообщили, что местные заболевшие вернулись в страну из Бразилии через Париж и Лондон и находились на самоизоляции. В качестве меры предосторожности сотрудники службы отслеживания контактов проинформировали остальных пассажиров о появлении нового штамма.

В Англии два случая заражения зафиксированы в одной и той же семье из Южного Глостершира. Оба заболевших вернулись домой 10 февраля, за пять дней до открытия карантинных отелей. Однако местонахождение третьего человека до сих пор не установлено, поскольку он не заполнил информацию о себе при тестировании. «Мы просим всех, кто сдавал тест на коронавирус 12-13 февраля, но еще не получил результат, позвонить по телефону 119», – говорится в официальном заявлении Службы общественного здравоохранения (PHE).

С 15 февраля в Англии и Шотландии заработали карантинные отели, однако правила размещения прибывающих в этих частях Соединенного Королевства отличаются. В Шотландии самоизолироваться в отелях должны все прибывающие из других стран (за исключением Ирландии), в Англии – только те, кто прилетел из стран «красного списка».

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