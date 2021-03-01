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Спрос на долгосрочную аренду жилья вырос на треть всего за месяц

Спрос на долгосрочную аренду жилья вырос на треть всего за месяц
Фото:123rf.com

В то же время предложение постепенно падает

Число арендаторов, находящихся в поиске подходящей недвижимости, выросло на 27% с декабря 2020 года по январь 2021 года, сообщает портал Property Wire со ссылкой на исследование ассоциации риелторов ARLA Propertymark. В декабре число новых клиентов в каждом филиале организации составило в среднем 64 человека, а в январе – 81 человек. Больше всего людей ищет жилье в Йоркшире и Хамбере – за январь в местный филиал обратились 138 человек.

Однако предложение постепенно падает, говорят в ARLA Propertymark. В декабре каждый филиал компании мог предложить в среднем по 204 объекта недвижимости для рассмотрения, а в январе – уже 196. «Последние данные четко показывают, что активность на рынке жилья не только не уменьшается, но и растет», – утверждает один из ведущих аналитиков ARLA Propertymark Марк Хейуорд. По его мнению, правительство должно активно поддерживать съемщиков жилья в пандемию и оказывать финансовую помощь тем, кто оказался не в состоянии оплачивать аренду.

Более трети риелторов компании заметили, что владельцы недвижимости повысили арендную плату в январе.

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