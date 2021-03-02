Поэты России в международном поэтическом альманахе «Голоса друзей»

Издательство Hertfordshire Press в сотрудничестве с Евразийской Творческой Гильдией выпускает поэтический альманах «Голоса друзей», в котором опубликованы стихотворения русскоязычных и иностранных поэтов.

В проекте представлены стихотворения 39 поэтов из 13 стран – от Португалии до Казахстана. Некоторые стихи написаны на родном языке автора, будь то армянский или узбекский, испанский или казахский. Но большинство из них переведены на английский и русский языки, чтобы их могло прочитать как можно больше людей.

Двенадцать современных русских поэтов, представленных в Альманахе, являются лауреатами международных литературных фестивалей и членами Евразийской Творческой Гильдии (Лондон):

Татьяна Куликова

Татьяна родом из Калмыкии. Она является автором семи сборников стихов, многие из которых печатались в московских, калмыцких и других иностранных изданиях. Является лауреатом премии «Наследие», членом Союза писателей России и обладателем Гран-при от продюсерского центра «БЭСТ» (Москва) за стихотворения «Россия» и «Мама».

Елена Корнеева

Елена – биолог, психофизиолог, инструктор по ЛФК и массажу. Является автором 12 сборников стихов и книг в жанре современной прозы («Дыхание жизни» и «Автор жизни»). С 2014 года возглавляет международный проект «На одном языке», где произведения иностранных и российских поэтов публикуются на русском языке.

Николай Ивлеев

Стихи начал писать еще в техникуме. В 2018 году одно из стихотворений было опубликовано в литературном журнале «Союз писателей». Окрыленный успехом, Николай публиковал свои произведения в журнале целый год, а в начале 2019 года издал книгу к 220-летию со дня рождения Пушкина. Является участником международного конкурса «Открытая Евразия».

Полина Лахтина

Полина – преподаватель английского языка, член Союза писателей России, автор личного сборника стихов «Мир из моего окна» и участник 15 коллективных поэтических сборников. Лауреат конкурса «Сицилиана» от московского издательства «НИКАЛЕД». Лауреат конкурса года «Золотое перо 2019» от интернет-сообщества «СТИХИ ПРУ» и литературного конкурса «Аллеи Бунина 2020» в номинации «Поэзия» от московского издательства «НИКАЛЕД».

Наталья Лоскутова

Наталья – психолог и экономист по образованию, посвящает большую часть своей жизни путешествиям, откуда черпает свое вдохновение. Художник-иллюстратор, поэт, прозаик, участник международного конкурса «Открытая Евразия».

Дарья Лобзова

Стихи начала писать в раннем детстве. Помимо этого играет на фортепиано, укулеле, гитаре, варгане, гармони и мелодике, пишет музыку к стихам. Любимая крупная стихотворная форма – венок сонетов. Лауреат молодежной литературной премии имени Достоевского, лауреат Всероссийского открытого фестиваля молодых поэтов «Мцыри».

Юлия Пучкова

Юлия является автором нескольких книг на английском языке для учеников начальной и средней школы – «Веселые истории Редди», «Шалтай и его семья», «Дорога заклинаний». Золотой и серебряный лауреат Международного литературного конкурса «Большой финал», бронзовый лауреат Открытого фестиваля «Витебский листопад» и конкурса «Золотой Гомер» в разделе «Романтическая проза».

Надежда Веклич

Надежда – советская и российская поэтесса, писательница, член Союза писателей России. В поэзии разрабатывает гражданскую, патриотическую, философскую, любовную и духовную тематику. Основное направление в прозе – социальная роман-новелла философско-мистическими элементами («Репетиция смерти», «Стёртая лестница, «Золотая Чернухина» и др).

Юлия Ольшевская-Хатценболлер

Автор пяти поэтических сборников, изданных в России и Германии (в числе которых «Цвет моря», «Post Scriptum», «Пролог»). Книги Юлии неоднократно занимали первые места на международных творческих конкурсах, некоторые стихи публиковались в международной прессе (литературный альманах «Новый Ренессанс», «Золотая коллекция XXI век», интернет-портал «Точка зрения»).

Сергей Протянов

В поэзии Сергея Протянова наблюдается нужный баланс смысла, идеи, содержания и стихотворной формы. Поэт раскрывает глубокие философские мысли, видит суть явлений, выражает свое видение мира. При этом находит именно те возможности жанра и слова, которые наилучшим образом передают его идеи и настроение.

Юлиана Протасова

Юлиана родилась в Воронеже. Художник, занимается дизайном интерьеров и художественной фотографией, изучает японскую культуру и психологию. Творчеством увлекается с самого раннего возраста: пишет стихи, прозу, публицистические материалы. В поэзии тяготеет к философской, любовной, духовной и религиозной лирике, вопросам жизни, психологии, месту человека в мире. Член Союза писателей России, автор детской книги.

Кузьма Абрамов

Советский и российский писатель, драматург, редактор, народный писатель и Почетный гражданин Республики Мордовия. В литературе начал выступать с 1934 г. как поэт, писал на русском и эрзя-мордовском языках. Первый роман «Найман» был опубликован на эрзя-мордовском языке в 1957 г. Помимо него Абрамов написал четырнадцать пьес, что сделало его одним из ведущих драматургов Мордовии. За литературную и общественную деятельность награжден орденами Трудового Красного знамени и Дружбы народов.