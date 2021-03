Анджелина Джоли продала картину Уинстона Черчилля за £8,3 млн

Бывший премьер-министр Великобритании написал ее в 1943 году

Американская актриса Анджелина Джоли продала картину «Минарет мечети Аль-Кутубия» (Tower of the Koutoubia Mosque), которую написал бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Работа была выставлена на аукционе Christie’s и ушла за рекордные £8,28 млн, сообщает газета The Daily Mail.

Черчилль написал картину в 1943 году – сразу после Касабланкской конференции, на которой он встретился с президентом США Франклином Рузвельтом. Позднее Черчилль подарил свою работу Рузвельту в память о встрече в Марокко. После смерти последнего картина несколько раз меняла владельцев, а в 2011 году ее приобрели для личной коллекции Анджелина Джоли и Брэд Питт.

Стало известно, что нынешний покупатель картины – бельгиец, однако его имя не разглашается с целью сохранения конфиденциальности. В тот же день он приобрел еще две картины Уинстона Черчилля – «Сцена в Марракеше» (Scene at Marrakesh, 1935) и «Кладбище Святого Павла» (St Paul’s Churchyard, 1927) – отдав за них £1,8 млн и £1 млн соответственно.

Черчилль начал рисовать примерно в 1915 году, будучи уже в зрелом возрасте, и успел написать за свою жизнь более пятисот работ.