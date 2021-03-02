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Благотворительному фонду Gift of Life исполняется 10 лет

Благотворительному фонду Gift of Life исполняется 10 лет
Фото:giftoflife.eu

Как помочь детям победить рак, занимаясь любимым делом

2 марта благотворительному фонду Gift of Life исполнилось 10 лет! Фонд был зарегистрирован в Великобритании, чтобы помогать одному из ведущих российских фондов «Подари жизнь» в оплате поиска
и активации доноров костного мозга, а также в приобретении не зарегистрированных в России лекарств.

С 2011 года фонд оказал адресную помощь более 460 детям и молодым людям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями в российских клиниках, приняв к оплате свыше 550 заявок на закупку зарубежных лекарств и других медицинских потребностей подопечных «Подари жизнь».

Работу фонда высоко оценили его друзья и сторонники, среди которых – Чулпан Хаматова, Стивен Фрай, Сергей Полунин, Теодор Курентзис, Наталья Осипова, Эрик Булатов, Наталья Водянова, Антуан Арно, Владимир Познер, Ингеборга Дапкунайте и другие гости ежегодного гала-вечера Gift of Life. А среди патронов фонда можно встретить Рейфа Файнса, княжну Екатерину Голицыну, Кэти Мелуа и Нику Белоцерковскую.

Но для того, чтобы помогать, не надо быть знаменитостью! В течение марта все желающие могут присоединиться к благотворительной кампании #LifeSavingBirthday, чтобы вместе с фондом отпраздновать этот важный юбилей и собрать средства, чтобы спасти еще больше детских жизней!

Лучше всех печете пироги? Или вяжете? А может виртуозно играете на музыкальном инструменте? Монетизируйте любое из своих хобби! Можно приготовить торт на продажу, научить своих друзей варить идеальное варенье или делать неповторимый домашний шоколад, и вместо оплаты попросить их сделать пожертвование в пользу работы фонда.

Так вы не просто проведете время, занимаясь тем, что любите, но еще и сделаете доброе дело в честь десятилетия благотворительной организации.

В свой день рождения Gift of Life тоже будет дарить подарки! Поэтому все фандрейзеры, создавшие страницы в рамках кампании на платформе JustGiving, будут автоматически включены в розыгрыш призов от друзей и партнеров фонда!

Приз 1

ЗАРЯД БОДРОСТИ ОТ RECHARGE ROOMS

Пакет самых современных оздоровительных процедур в велнес-бутике нового поколения (сеанс озонотерапии + «Power Anti-age») и ланч с бокалом шампанского в лаундже Laslett Hotel в сердце Лондона

Приз 2

Кулинарная книга с собранием рецептов самых знаменитых поваров с автографом от звездного шефа Алексея Зимина

Приз 3

Бутылка шампанского Pommery

Розыгрыш призов состоится по окончании кампании 2 апреля. Победители будут объявлены на сайте
giftoflife.eu и в социальных сетях фонда.

Выигрываете призы, делая добрые дела!

Принять участие очень просто – выберете поддержки и создайте страницу на JustGiving по ссылке
justgiving.com/campaign/lifesavingbirthday. Любой вклад поможет нам достичь нашей общей цели – собрать £20,000, вместе отмечая #LifeSavingBirthday. Эти средства помогут сделать очень много для наших маленьких подопечных:

£20 тыс.
покроет две дозы препарата радиоактивного йода, необходимого для проведения MIBG-терапии при лечении нейробластомы

£20 тыс.
смогут оплатить пересадку костного мозга от неродственного донора, когда никакие лекарства и иные методы лечения онкологии не работают

£20

позволят приобрести курс из 40 флаконов лекарства «Дефителио», которое может поддержать нормальную работу печени после трансплантации костного мозга

И это только несколько примеров жизненно необходимой медицинской помощи, которую Gift of Life
финансирует на протяжении 10 лет работы.
Присоединяйтесь к #LifeSavingBirthday, отмечайте с нами десятилетие неустанной работы по спасению
детских жизней и приглашайте друзей присоединиться к нашему общему делу. Только вместе с вами мы
сможем помочь детям победить рак!

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