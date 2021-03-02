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ЕС ввел санкции против глав силовых ведомств России по делу Алексея Навального

ЕС ввел санкции против глав силовых ведомств России по делу Алексея Навального
Фото:flickr.com/moscow-live

Ограничения коснутся глав СК, ФСИН и Росгвардии

Европейский союз ввел санкции против нескольких российских официальных лиц в связи с делом оппозиционного политика Алексея Навального, сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию в официальном журнале ЕС.

Под санкции попали генеральный прокурор России Игорь Краснов, глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов и директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников. Все они, по мнению официальных представителей стран альянса, ответственны за обвинительный приговор Алексею Навальному.

Ограничения были утверждены по новому санкционному режиму за нарушение прав человека, который утвердили в ЕС в декабре 2020 года. Согласно этим правилам, попавшие под санкции лица не могут въезжать на территорию стран Европейского союза, а их зарубежные активы подлежат заморозке, уточняет РБК.

В конце февраля Алексея Навального доставили в исправительную колонию в Покрове Владимирской области. С учетом срока, проведенного в СИЗО и под домашним арестом, политик отбудет в колонии два года и восемь месяцев.

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