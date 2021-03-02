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10 млн британцев нуждаются в психологической помощи на фоне пандемии

10 млн британцев нуждаются в психологической помощи на фоне пандемии
Фото:123rf.com

COVID-19 стал причиной стресса, беспокойства и страхов

Согласно последнему опросу социологов Opinium, 43% опрошенных признаются, что пандемия коронавируса негативно повлияла на их психическое здоровье. Более трети респондентов (35%) отметили, что и физическое здоровье также ухудшилось.

Полученные данные только подтверждают прогнозы экспертов, пишет The Guardian. Многие из них предсказывали, что COVID-19 и связанные с ним ограничения, потеря рабочих мест и увольнения скажутся на состоянии людей. Доктор Адриан Джеймс, президент Королевского колледжа психиатров, заявил, что Великобритания столкнулась с «самым большим ударом по психическому здоровью со времен Второй мировой войны». На восстановление может потребоваться некоторое время, добавил доктор Джеймс.

К концу 2020 года более 10 млн жителей Великобритании, включая 1,5 млн детей, нуждались в дополнительной психологической помощи.

30% опрошенных пострадали финансово за время пандемии, при этом хуже всего пришлось людям с заработком менее £20 тыс. в год. Треть из них (33%) оказалась в тяжелом финансовом положении, и только 15% смогли сделать какие-то сбережения.

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