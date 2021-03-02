Принца Филиппа перевели в другую больницу для продолжения лечения

Он останется в госпитале минимум до конца недели

Принца Филиппа перевели в другую лондонскую больницу, сообщает BBC. Супруга королевы Великобритании выписали из госпиталя короля Эдуарда VII и доставили в больницу Святого Варфоломея, где его продолжат лечить от ранее выявленной инфекции и проведут обследование сердца. Он останется в госпитале минимум до конца этой недели.

Герцог Эдинбургский, которому в июне исполняется 100 лет, был доставлен в больницу 16 февраля в качестве меры предосторожности после ухудшения самочувствия. Источник, знакомый с королевской семьей, рассказал, что принц Филипп вошел в больницу без посторонней помощи. Точная причина госпитализации не разглашается, однако Букингемский дворец опроверг версию с коронавирусом. В феврале королева и ее супруг получили первую дозу вакцины против COVID-19.

За время пребывания в больнице герцога посетили принц Чарльз и принц Уильям. Последний рассказал СМИ, что врачи хорошо ухаживают за его дедушкой. Сам принц Филипп отошел от выполнения королевских обязанностей в 2017 году, и его супруга поддержала это решение.