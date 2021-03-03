В Лондоне прошла акция памяти Бориса Немцова

Участники возложили цветы к импровизироанному мемориалу
27 февраля в Лондоне, в день шестой годовщины убийства Бориса Немцова, прошла акция сообщества Art of Rebel. Участники посетили импровизированный мемориал около Посольства России в Кенсингтоне, организованный международным движением «Говорите Громче», а также сняли ролик в память о жертвах политических преследований.
Сообщество Art of Rebel сформировалось под влиянием политических событий, происходивших в России в январе этого года, и с тех пор регулярно устраивает акции в поддержку демократических ценностей и свободы в России.
Вследствие усиленных коронавирусных мер в Великобритании, вплоть до сегодняшнего дня в Лондоне нет возможности собираться большим количеством людей, поэтому сообщество решило выражать гражданскую позицию через искусство и привлекать внимание к проблеме через социальные сети.
За полтора месяца Art of Rebel провели ряд акций:
- перформанс «Скотный Двор» в Гайд-парке по мотивам известной книги Джорджа Оруэлла;
- акция «Ёрш» – протестный забег около Посольства России в майках «Free Navalny» с туалетными ёршиками;
- акция «Любовь сильнее страха» – выход с фонариками на Millennium Bridge для выражения солидарности и любви в День святого Валентина;
- перформанс «История Ив Роше», направленный на привлечение внимания к роли компании Ив Роше в суде над Алексеем Навальным;
- видеоролик «История о Новичке», напоминающий Европейскому парламенту о нарушениях со стороны России договоренности 1993 года о неприменении химического оружия;
- акция, посвященная памяти Бориса Немцова.
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