В Лондоне прошла акция памяти Бориса Немцова

Участники возложили цветы к импровизироанному мемориалу

27 февраля в Лондоне, в день шестой годовщины убийства Бориса Немцова, прошла акция сообщества Art of Rebel. Участники посетили импровизированный мемориал около Посольства России в Кенсингтоне, организованный международным движением «Говорите Громче», а также сняли ролик в память о жертвах политических преследований.

Сообщество Art of Rebel сформировалось под влиянием политических событий, происходивших в России в январе этого года, и с тех пор регулярно устраивает акции в поддержку демократических ценностей и свободы в России.

Вследствие усиленных коронавирусных мер в Великобритании, вплоть до сегодняшнего дня в Лондоне нет возможности собираться большим количеством людей, поэтому сообщество решило выражать гражданскую позицию через искусство и привлекать внимание к проблеме через социальные сети.

За полтора месяца Art of Rebel провели ряд акций: