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В Лондоне прошла акция памяти Бориса Немцова

В Лондоне прошла акция памяти Бориса Немцова
Фото:Art of Rebel

Участники возложили цветы к импровизироанному мемориалу

27 февраля в Лондоне, в день шестой годовщины убийства Бориса Немцова, прошла акция сообщества Art of Rebel. Участники посетили импровизированный мемориал около Посольства России в Кенсингтоне, организованный международным движением «Говорите Громче», а также сняли ролик в память о жертвах политических преследований.

Фото: Art of Rebel

Сообщество Art of Rebel сформировалось под влиянием политических событий, происходивших в России в январе этого года, и с тех пор регулярно устраивает акции в поддержку демократических ценностей и свободы в России.

Фото: Art of Rebel

Вследствие усиленных коронавирусных мер в Великобритании, вплоть до сегодняшнего дня в Лондоне нет возможности собираться большим количеством людей, поэтому сообщество решило выражать гражданскую позицию через искусство и привлекать внимание к проблеме через социальные сети.

Фото: Art of Rebel

Фото: Art of Rebel

За полтора месяца  Art of Rebel провели ряд акций:

  • перформанс «Скотный Двор» в Гайд-парке по мотивам известной книги Джорджа Оруэлла;
  • акция «Ёрш» – протестный забег около Посольства России в майках «Free Navalny» с туалетными ёршиками;
  • акция «Любовь сильнее страха» – выход с фонариками на Millennium Bridge для выражения солидарности и любви в День святого Валентина;
  • перформанс «История Ив Роше», направленный на привлечение внимания к роли компании Ив Роше в суде над Алексеем Навальным;
  • видеоролик «История о Новичке», напоминающий Европейскому парламенту о нарушениях со стороны России договоренности 1993 года о неприменении химического оружия;
  • акция, посвященная памяти Бориса Немцова.
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