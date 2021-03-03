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Британский этикет в вопросах и ответах – 2

Британский этикет в вопросах и ответах – 2
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На вопросы наших читателей отвечает Ксения Маркова, специалист по европейскому светскому этикету, член Национальной ассоциации специалистов по протоколу (НАСП), автор книг по этикету, создатель блога Etiquette748.

Фотография предоставлена Ксенией Марковой

– Каковы основные правила поведения на приеме у королевы? Меняются ли они с течением времени?

– Считается, что прокол королевского двора путаный и сложный, потому что он самый старый. Действительно, он обрастает традициями, но нужно понимать, что во главе любого двора стоит один человек. И Ее Величество вправе правила менять. Пример из глобального – изменили порядок престолонаследования, и теперь особы женского пола не должны уступать очередь на престол родственникам-мужчинам. Первыми, кого коснулось нововведение, стали принцесса Шарлотта и ее младший брат Луи: после его рождения принцесса (впервые в истории) сохранила свое место в очереди на трон, а не оказалась позади младшего брата. Отменили запрет жениться на католичках. Изменился регламент реверансов. Меня часто спрашивают, должны ли иностранцы делать реверансы королеве Елизавете при встрече. Не должны, но, если кто-то хочет выразить уважение, правилами хорошего тона это не запрещено. Однако если вы официально представляете страну (например, вы посол или супруга посла), то тогда нет. Россия не должна делать реверанс Великобритании – это не принято. 

Общение с королевой в целом очень регламентировано. Перед встречей с Ее Величеством гости получают подробный инструктаж. К примеру, сначала вы обращаетесь к королеве «Ваше Величество», потом – «мэм». Общение с королевой строится по принципу «она спрашивает, вы отвечаете» (кратко и лаконично, не задавая вопросов).

Когда беседа заканчивается по регламенту или королеве уже достаточно, она просто с вами прощается. И многочисленные рассказы в интернете о том, как Ее Величество кому-то сигнализирует сумкой и старейшего в мире монарха спасают от назойливых собеседников, миф. Такое может написать только тот, кто в глаза не видел королевский протокол и регламент.

Если прием государственный, вы не пересечетесь с королевой, а, скорее всего, только увидите, как она проходит мимо. Например, вас пригласили на прием в Букингемский дворец. Вы приходите заранее, находите свои места по плану рассадки, смотрите, кто сидит рядом, пытаясь понять, кто эти люди. Дальше Ее Величество с гостями, в честь которых организован государственный банкет, проходит мимо вас к своим местам. И тут сразу видно, кто британцы, а кто нет. Потому что англичане делают реверанс или поклон.

Многих возмущают рассказы, что все присутствующие приступают к еде лишь после того, как это сделает королева, и заканчивают есть, как только она сложила приборы в знак окончания трапезы. Но это просто правило хорошего тона, и оно касается не только трапезы с королевой. Таков этикет, так надо вести себя не только в Букингемском дворце, но и в любом приличном доме.

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Как королева даст понять, что недовольна и ты опозорился? Были ли примеры?

– Помимо того, что Ее Величество – человек воспитанный, она монарх с очень большим опытом. Я ни разу не встречала историй о том, что королева позволила себе кого-то смутить или подчеркнуть чье-то неприятное положение.

А вот примеры, когда она выручала людей из комичных, неловких ситуаций, есть. Однажды во время беседы с королевой у гостя зазвонил телефон, причем на звонке стояла совершенно немыслимая мелодия. От волнения человек забыл выключить звук. Вокруг воцарилась гробовая тишина. Ее Величество невозмутимо улыбнулась и сказала: «Вам, наверное, стоит ответить, вдруг это кто-нибудь важный», тем самым шутливо намекнув, что есть кто-то важнее королевы. Это выглядело мило.

Мне нравится история, произошедшая в Австралии. Ее Величество и герцог Эдинбургский беседовали с преподавателем университета, который постоянно рассказывал о своей жене. Какая она знаменитая, успешная, умная, красивая, как он счастлив… Монолог крайне затянулся, причем от волнения профессор заводился еще больше. Королева с улыбкой слушала, а герцог сказал: «Я вас понимаю, в нашей семье та же проблема». Конечно, все от души посмеялись. 

Расскажу еще одну, чтобы подчеркнуть, что Ее Величество – настоящая леди в лучшем понимании этого слова. Несколько лет назад во время визита в США королева выступала на лужайке около Белого дома. Видимо, американцам было невдомек, что главы государств бывают разного роста, а королева – дама невысокая. Они поставили трибуну и микрофон так, что, когда Ее Величество выступала с речью, люди, сидевшие еще ниже, чем трибуна, видели только шляпу. На следующий день все таблоиды весьма иронично написали о «говорящей шляпе». Королева никак не прореагировала, но на следующем выступлении начала свою речь словами: «Надеюсь, сегодня все смогут увидеть и меня тоже». Это прекрасные примеры хорошего воспитания.

Есть ли онлайн-курсы, где можно научиться этикету? Или какие-то книги?

– Наивысшим образцом хороших манер считается Debrett`s Academy, где издают справочники британской знати «Дебретт». Английская аристократия – действующий класс, и чтобы правильно рассадить гостей, нужно открыть справочник и посмотреть, из какой местности (Ирландия, Шотландия), например, герцог и какой он по счету – это и сегодня может повлиять на его положение за столом. Конечно, книги, о которых речь, описывают высокий этикет, но я за то, чтобы ориентироваться на высокое, а как нарушить этикет, мы легко придумаем.

Обе моих книги так или иначе связаны с Британией. Первая – «Европейский этикет. Беседы о хороших манерах и тонкостях поведения в обществе» (2019). Так как базовых европейских этикетов всего два: французский и британский, – то половина книги посвящена британскому этикету, некоторым его особенностям, тонкостям и, конечно, немного протоколу двора. Другая – «Этикет, традиции и история романтических отношений» (2020) – рассказывает о европейском свадебном этикете, в котором много английских правил и традиций, идущих от королевы Виктории, начиная от белого платья невесты.

С курсами я бы советовала быть очень осторожными: квалификация некоторых тренеров даже близко не соответствует заявленной. К сожалению, очень много самозванцев.

Офисная культура

В чем особенность британского офисного этикета и что в первую очередь отличает его от постсоветской модели?

– В наши дни крупные корпорации подчиняются в основном международным правилам. Если мы говорим о небольших компаниях, то у каждой есть свои нюансы. Здесь сложнее вывести общий знаменатель. Относительно постсоветской модели хотелось бы заметить, что и российские компании уже несколько десятилетий в ней не живут и подчиняются единым стандартам международного делового этикета. 

Что можно порекомендовать нашим соотечественникам, работающим в английских компаниях? Смотреть по сторонам, какие правила заведены конкретно в вашей компании, есть ли «casual Friday», например. Если все приходят по пятницам в твидовых пиджаках, значит, и вам нужно следовать этой традиции.

Нельзя громко смеяться, болтать по телефону в рабочее время по личным вопросам, опаздывать, перебивать – это базовые нормы приличия, которые существуют у всех. Кроме того, в Британии много мультинациональных компаний, и многие нормы были приближены к международным, хотя, возможно, после «Брекзита» это и изменится.

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Русскоговорящих сотрудников часто упрекают в грубости. Объясните, почему это происходит и как сделать так, чтобы таких упреков не было.

– Здесь нужно рассматривать каждый конкретный пример. Возможно, сотрудник в буфете лез со своим подносом вне очереди. Если у нас на это не обратят внимания, то в английской компании однозначно сочтут грубостью. Иногда то, что вежливо у нас, иначе воспринимается в других местах. 

Всегда нужно помнить, что британцы – мастера иносказаний. Они никогда не попросят помощи напрямую. Например, если у вашего коллеги сложности с компьютером или программой, он спросит: «А как ты решаешь проблему с какой-либо программой?» В принципе, это может означать и «расскажи мне», и «помоги».

В пабах после работы все расслабляются, но до какой степени можно ослабить галстук, чтобы не получить выговор на следующий рабочий день?

– Даже на самой неформальной вечеринке у начальника нужно помнить о субординации. Во время любого корпоративного выхода в паб или какое-либо другое место иностранцу нужно вести себя особенно осторожно, больше смотреть и набираться опыта, чтобы понять, какие правила приняты именно в этой конкретной компании. Есть традиционные английские правила, которые действуют по умолчанию. Например, у британцев принято угощать друг друга по кругу – покупать выпивку по очереди на всех. И лезть впереди этой очереди считается крайне невежливо.

На какие темы нельзя говорить в офисе, а какие поощряются?

– До личных тем, конечно, доходить нельзя. У русских не принято представляться, они могут легко проболтать с человеком два часа и только при прощании спросить имя собеседника. Чтобы подойти к англичанину, лучше быть ему представленным. Совсем хорошо, если это сделает кто-то, внушающий доверие. Понятно, что сейчас правила и в Британии меняются, но если мы говорим с точки зрения этикета, то просто подойти к незнакомому человеку – это касается и офиса тоже – нетипично и воспринимается в Англии несколько как навязчивость.

Что делать, если я слышу шутки о русских (украинцах, белорусах, казахах и т. п.) от англичан?

– Есть такое этикетное правило: каждый отвечает только за свое поведение и только за свои действия. Не имеет значения, кто спровоцировал конфликтную ситуацию, ее просто нужно избежать. Если англичанин позволил себе невежливо выразиться о национальности любого человека, это плохо говорит только о нем. Но если вы возмутились и ответили грубо, это уже может плохо охарактеризовать и вас тоже, с одной стороны. С другой – конечно, совсем спуску давать нельзя. По возможности просто не дайте себя спровоцировать на грубость. Мой совет такой. Если вы можете ответить остроумно, разрядить обстановку – это и есть высший дипломатический пилотаж.

Подготовила Елена Неделя

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