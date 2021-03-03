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«Мы продолжаем движение»

«Мы продолжаем движение»
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Правила торговли с Европой изменились, и многие британские компании только выиграли в новых отношениях с ЕС

С 1 января торговля между Соединенным Королевством и ЕС приняла новую форму. В действие вступили новые правила и процессы, которые повлияли на деятельность британских импортеров и экспортеров. И хотя многие компании подготовились к «Брекзиту» заранее, некоторые этого не сделали, подвергнув свой бизнес риску. Бизнесмены, сумевшие адаптироваться к новому порядку вещей, рассказывают, как им это удалось, и делятся своим опытом.

«Импорт без помех крайне важен для нас»

Бизнес Мартина Стемпа, владельца технологической компании RS Aqua со штаб-квартирой в Портсмуте, сильно зависит от возможности ежегодного импорта и экспорта огромных объемов товара, поэтому он поставил перед собой цель обеспечить плавный переход компании на новые условия после «Брекзита». Стемп воспользовался правительственным грантом и смог обучить своих сотрудников правилам оформления новых таможенных деклараций. Компания также тесно сотрудничала с перевозчиками и поставщиками, чтобы вся документация в дальнейшем соответствовала новым правилам. Мартин уже занимался экспортом за пределами ЕС, и новые процедуры показались ему знакомыми. Тем не менее он предупреждает: «Подготовка действительно необходима, вам нужно подготовиться заранее. Список дел большой, чем-то из них трудно пренебречь, но при необходимости вы можете обратиться за поддержкой. Я советую обратиться в Департамент международной торговли (Department for International Trade) – у него есть программа Export Champions programme – и пообщаться с коллегами в вашей отрасли, которые уже наладили экспорт» 

«Планирование – ключ к успеху после «Брекзита»

Компания Control Techniques недавно погрузила свою китайскую фабрику на транссибирский поезд и перевезла ее в Средний Уэльс – для наращивания мощностей. Стремление к успеху вдохновило компанию, которая занимается дизайном и производством технологий по управлению электродвигателями, на раннее планирование, за два года до конца переходного периода «Брекзита». «Мы поставляем свой товар в 77 стран, поэтому для нас было важно хорошо подготовиться, – говорит президент компании Энтони Пикеринг. – Мы договорились с поставщиками и разработали планы в зависимости от будущих обстоятельств – к примеру, в случае блокировки порта в Дувре. Наши поставщики, в свою очередь, должны были убедиться, что такие планы есть у их поставщиков, и так до последнего звена в цепи поставок. Планирование – ключ к нашему успеху с 1 января этого года. Мы смогли положиться на нашу цепь поставок. Наши фабрики загружены, мы абсолютно нарасхват, заказы сыплются не переставая. Мы ни секунды не простаивали, и наш бизнес продолжает развиваться. Есть некоторые логистические задержки, но, я думаю, они разрешатся сами по себе».

Что каждый бизнес должен знать о новых правилах

Хотя соглашение с ЕС было достигнуто, британские компании должны учитывать, что бизнес и передвижение теперь происходят по-новому. Утверждены новые правила экспорта, импорта, тарификации, квалификации, найма персонала и передвижения им необходимо следовать, иначе ваши бизнес-планы могут быть нарушены. Чтобы у бизнеса была возможность подготовиться, пограничный контроль вводится в три этапа. Если ваш бизнес импортирует из ЕС, вам нужно ознакомиться с новыми требованиями, которые вступают в силу в апреля и июле, и соответственно подготовиться. По ссылке  gov.uk/transition вы можете найти удобный инструмент Brexit checker, помогающий составить индивидуальный чек-лист для вашей компании. На веб-сайте также есть множество другой полезной информации, включая сервис для грузоперевозчиков Check an HGV is ready, номера горячих линий, вебинары с экспертами по новым правилам, пошаговые руководства и видеоинструкции.

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