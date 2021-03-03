Бюджет-2021: изменения и ключевые цифры

Риши Сунак продлил программу поддержки рабочих мест до конца сентября

3 марта министр финансов Риши Сунак представил бюджет страны на 2021 год, пишет BBC. По его словам, число заболевших коронавирусом значительно снизилось благодаря карантинным ограничениям. Они продолжат действовать минимум до 21 июня, поэтому ключевые программы поддержки населения будут продлены. Рассказываем о ключевых цифрах бюджета и основных изменениях.

Поддержка бизнеса и работающего населения

– программа поддержки рабочих мест (furlough) продлена до сентября 2021 года. Сотрудники, находящиеся в оплачиваемом отпуске, продолжат получать до 80% своего месячного дохода. Однако доля работодателей в этих выплатах постепенно увеличится: в июле они должны будут заплатить 10% от заработной платы, а в августе и сентябре – 20%.

– на этот же срок будет продлена программа выдачи грантов для самозанятых. Теперь доступ к ним получат еще 600 тыс. человек, которые зарегистрировались в качестве самозанятых в течение 2019-2020 годов.

– сниженный до 5% НДС для гостиниц, ресторанов и развлекательных учреждений будет действовать до конца сентября 2021 года, после чего вырастет до 12,5%. Возвращение к 20%-й ставке произойдет только в апреле 2022 года;

– £5 млрд будет выделено на поддержку магазинов, ресторанов, пабов, клубов, спортзалов и салонов красоты. Каждое учреждение может рассчитывать на грант до £18 тыс.

Жилищный вопрос

– отмена гербового сбора продлена на три месяца. До конца июня 2021 года покупатели будут освобождены от уплаты сбора при покупке жилья стоимостью не более £500 тыс.

– новая ипотечная схема поможет покупателям первого жилья приобрести недвижимость на сумму до £600 тыс. с залогом всего в 5%.

Налоги

– корпоративный налог будет повышен с 19% до 25% к 2023 году. Компании с доходом менее £50 тыс. в год будут платить по старой ставке, а новая будет применена к бизнесу с доходом более £250 тысяч фунтов в год. Сунак подчеркнул, что у Великобритании самый низкий налог среди стран «Большой семерки».

– необлагаемый минимум по подоходному налогу вырастет до £12 570 в следующем году.

Культурная жизнь

– £408 млн будет выделено на поддержку музеев, театров и картинных галерей Англии. При этом £300 пойдут Фонду восстановления культуры Великобритании, 90 млн – на поддержку национальных музеев и различных культурных организаций, а еще 18 млн – на иные мероприятия и проекты.

Вакцинация

– правительство выделит £1,6 млрд на вакцинацию всего населения.

Universal Credit

– надбавка в £20 в неделю будет сохранена еще на шесть месяцев.

По прогнозам Управления бюджетной ответственности(OBR), к апрелю 2021 года объем государственных заимствований увеличится до £394 млрд.