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«Русская неделя в Лондоне – Фестиваль Масленица» пройдет в онлайн-режиме

«Русская неделя в Лондоне – Фестиваль Масленица» пройдет в онлайн-режиме
Фото:maslenitsa.co.uk

Мероприятия пройдут с 8 по 14 марта

«Русская неделя в Лондоне – Фестиваль Масленица» 2021 пройдет в онлайн-режиме с 8 по 14 марта и снова позволит ее гостям познакомиться с народными ремеслами, русской музыкой, кино и литературой, сходить на праздничный онлайн-концерт в честь Масленицы и, конечно же, научиться печь блины!

Фестиваль зарекомендовал  себя как одно из самых известных   мероприятий, связанных с русской культурой за пределами России, и является важным событием как для русскоговорящей общины Лондона,  так и для всех любителей русской культуры в Великобритании. Он по праву занимает одно из важнейших мест в календаре культурно-массовых и светских мероприятий в Великобритании и позиционирует Россию как позитивную и динамичную нацию, достойно представляющую великое русское культурное наследие.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

ВТОРНИК 26 ЯНВАРЯ – ПОНЕДЕЛЬНИК 2 МАРТА
РУССКАЯ ВЕСНА: МАСЛЕНИЦА
Конкурс рисунка для детей в возрасте от 5 до 16 лет.
Дополнительная информация доступна на сайте: maslenitsa.co.uk

ПОНЕДЕЛЬНИК 8 МАРТА – ВОСКРЕСЕНЬЕ 14 МАРТА
ZIMA РЕСТОРАН – СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

Блины с домашним вареньем, сметаной, семгой и икрой.
Оформить заказ на сайте zima.restaurant/delivery-takeaway

ПОНЕДЕЛЬНИК 8 МАРТА 17:00
КУЛИНАРНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС


Онлайн-благотворительный мастер-класс по изготовлению МЕДОВИКА с известным шеф-поваром Алексеем Зиминым и беседой с патроном фонда «Подари жизнь» княгиней Екатериной Голицыной о русской и английской культурах. Представлено ZIMA в пользу фонда «Подари жизнь», помогающего детям с онкологическими заболеваниями. Билеты: bit.ly/2LYx0La

ВТОРНИК 9 МАРТА 17:00
БЛИНЧИКИ И ОЛАДУШКИ – ПЫШНЫЕ ОЛАДУШКИ – КУЛИНАРНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС
Узнайте о блинах и традициях масленичной кухни от Карины Болдри, эксперта по русской и восточно-европейской кухне и учредителя кулинарной империи New East. Бесплатная регистрация: bit.ly/2Zp7BNP

ВТОРНИК 9 МАРТА 17:00
ПРАЗДНОВАНИЕ МАСЛЕНИЦЫ С ДЕТСКОЙ СТУДИЕЙ «СМОРОДИНКИ»
Участницы группы «Смородинки» познакомят вас с обрядами и традициями Масленицы, споют народные песни и сыграют в игры-угадайки, используя русские народные инструменты: свистульки, дудочки, трещотки и ложки. Бесплатная регистрация: bit.ly/37ngFHs

ZOOM EVENT ID: 853 2564 6396 Пароль: 152632

ВТОРНИК 9 МАРТА 18:00
ЛЕКЦИЯ «РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ – ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СИМВОЛ РОССИИ»С основателем проекта «Культура без границ» Людмилой Ларкиной на основе работ художников из Жостово и Переславля-Залесского. Бесплатная регистрация: bit.ly/37i6xiU

СРЕДА 10 МАРТА 19:30
КОНЦЕРТ-ЛЕКЦИЯ «ВЕСЁЛАЯ МАСЛЕНИЦА»


Интерактивный концерт-лекция с Марысей Меньшиковой и Владимиром Абрамчуком, основателями этно-студии Folkberry и фольклорной группы Partisan FM. Песни о Масленице и других русских традициях, знакомство с праздником Масленица, его символами и празднованиями с царских времен и до наших дней. Билеты: bit.ly/3u2Vfcc

ЧЕТВЕРГ 11 МАРТА 16:30
ОНЛАЙН МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ ДЕТЕЙ – РУССКАЯ НАРОДНАЯ РОСПИСЬ – ГЖЕЛЬ


Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите: maslenitsa.co.uk

ПЯТНИЦА 12 МАРТА 19:30
ПРОСМОТР НЕМОГО КЛАССИЧЕСКОГО ФИЛЬМА «ДЕВУШКА СО ШЛЯПНОЙ КОРОБКОЙ»
Премьера партитуры к фильму композитора Джульетты Мерчант. Представлено KLASSIKI. Бесплатный просмотр: bit.ly/3qxmPwg

СУББОТА 13 МАРТА 17:00
ОНЛАЙН-ПОСЕЩЕНИЕ НОВОЙ ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕИ С ОБЗОРОМ ТЕКУЩИХ ВЫСТАВОК
С меценатом и коллекционером Викторией Янаковой и куратором Новой Третьяковской галереи. Бесплатный просмотр: bit.ly/37klKQR

СУББОТА 13 МАРТА 19:30
ПРОСМОТР ФИЛЬМА «ЦОЙ»
ФИЛЬМ АЛЕКСЕЯ УЧИТЕЛЯ

На русском языке с английскими субтитрами. Представлено Неделей российского кино. Бесплатный просмотр: bit.ly/3uqQ4Dd

ВОСКРЕСЕНЬЕ 14 МАРТА
МАСЛЕНИЦА В РУССКОЙ ПОЭЗИИ
Поэты из семи стран прочтут произведения Пушкина, Лермонтова, Хлебникова, Бродского и других. Бесплатная регистрация: bit.ly/3qpMB5u

ZOOM EVENT ID: 870 8101 2657

ВОСКРЕСЕНЬЕ 14 МАРТА 19:30
ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ – ГАЛА-КОНЦЕРТ МАСЛЕНИЦА

Выступления Пелагеи, Варвары, ансамбля «Русская Песня» и Надежды Бабкиной, Надежды Кадышевой и aнсамбля «Золотое Кольцо», государственного академического хореографического ансамбля «Берёзка» имени Н. С. Надeждиной, государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева, группы «Бурановские бабушки», ансамбля «Терем-квартет», хора Московского Сретенского монастыря, дуэта «Баян Микс», Дины Гариповой, Тины Кузнецовой, Людмилы Николаевой и aнсамбля «Русская душа», группы «Иван Купала», государственного академического русского народного хора имени М.Е. Пятницкого, группы «Kvatro», театра танца «Гжель» и обращения знаменитых гостей.

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