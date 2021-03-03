Паспорта вакцинации

Рассмотрим плюсы и минусы подобных документов

О возможности введения паспортов вакцинации, подтверждающих наличие иммунитета к коронавирусу, заговорили еще в первую волну пандемии. Тогда это казалось чем-то несбыточным, однако по мере разработки вакцин вопрос о необходимости такого документа становился все более актуальным.

26 февраля лидеры стран Европейского союза обсудили этот вопрос, но к единому мнению не пришли, сообщает BBC. Греция и Австрия считают, что введение паспортов помогло бы оживить экономику, особенно туристический сектор. Франция и Германия спешить не хотят: пока неясно, сколько времени сохраняется иммунитет после вакцинации. Канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула: на разработку и внедрение цифровых сертификатов может уйти до трех месяцев, поэтому ждать их стоит только к лету.

Мнения простых людей также разделились. Кто-то видит в паспортах и сертификатах билет в счастливое постковидное будущее, кому-то они кажутся бюрократической выдумкой и еще одним видом дискриминации. Мы решили собрать наиболее распространенные аргументы за и против такого документа.

Свободу, свободу, мне дайте свободу!

Сторонники введения иммунных паспортов утверждают: это единственный способ вернуться к нормальной жизни. Зачем, по их мнению, нужны корочки о прохождении вакцинации? Какие задачи они решат?

Помочь в восстановлении локальной и мировой экономики

В 2020 году мировая экономика сократилась на 4,3%, что в 2,5 раза больше показателей кризисного 2009 года, говорится в докладе ООН World Economic Situation and Prospects 2021. При этом падение экономики в развивающихся странах составило в среднем 2,5%, а в развитых странах – 5,6%, что связано с остановками на производстве и в сфере услуг. За чертой бедности во всем мире оказались 130 млн человек. «Мы переживаем самый тяжелый кризис в области мирового здравоохранения и экономики за последние девяносто лет», – заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Предполагается, что в 2021 году экономика вырастет на 4,7%, однако многое будет зависеть от снятия коронавирусных ограничений и скорости вакцинации населения. Иммунные сертификаты помогли бы ускорить экономический рост: вакцинированные сотрудники приступили бы к работе безо всяких ограничений. «Таким образом люди смогут вернуть себе утраченную свободу», – утверждает Дэвид Арчард, глава британской организации Nuffield Council on Bioethics, которая изучает этические вопросы при продвижении лекарственных средств и новых технологий.

Ускорить вакцинацию населения

По данным Bloomberg, с начала программы вакцинации в декабре 2020 года врачи поставили более 241 млн доз. Различные препараты против коронавируса применяют сейчас в 103 странах мира. Казалось бы, цифры внушительные, однако даже по самым оптимистичным прогнозам вакцинацию населения в 2021 году завершат менее трети стран.

Не стоит забывать и о тех, кто отказывается от вакцины добровольно. Согласно опросу IPSOS, процент доверия к препаратам против COVID-19 особенно низок в России, Польше и Венгрии. По мнению некоторых экспертов, введение паспортов вакцинации стало бы стимулом сделать прививку, в особенности если некоторые страны сделают их обязательным для въезда документом. Однако уже упомянутый выше Дэвид Арчард считает, что лучше предоставлять людям полную и точную информацию о вакцинах и способе их работы, нежели вынуждать их делать укол.

Вернуть людям свободу передвижения

За 2020 год туристическая индустрия потеряла $710 млрд, как подсчитали аналитики Международной ассоциации делового туризма (GBTA). В Азиатско-Тихоокеанском регионе количество путешествий сократилось на 82% за десять месяцев, а в Европе и Северной Америке – на 68%. Люди потеряли возможность не только отдохнуть в другой стране, но и увидеться с родными и близкими.

Страны закрыли границы, чтобы избежать попадания в страну заболевших коронавирусом (как привычным штаммом, так и новыми, более заразными). Защитники идеи вакцинных паспортов считают, что новая разработка позволит людям без ограничений путешествовать по миру, не перегружая системы здравоохранения других государств и своей страны. «Если вы вакцинированы, то шансы заболеть коронавирусом во время путешествия минимальны», – говорит профессор медицинского факультета в Университете Восточной Англии (UEA) Пол Хантер.

Авиакомпании также просят правительства своих стран ввести единую систему цифровых паспортов вакцинации, сообщает Sky News. International Airlines Group, материнская компания British Airways, потерпела операционные убытки в размере £2,2 млрд и уволила порядка 13 тыс. сотрудников за время пандемии, чтобы остаться на плаву. Австралийская авиакомпания Qantas твердо заявила о намерении принимать на борт пассажиров только с документом, подтверждающим вакцинацию.

Неравенство и дискриминация

Противники паспортов вакцинации приводят серьезные доводы против их внедрения. Что плохого, по их мнению, могут сделать эти документы?

Усилить дискриминацию

Люди с иммунным паспортом будут иметь больше возможностей, нежели люди без них, предупреждает Дакота Грюнер, руководитель проекта ID2020 (задача проекта – создать прототип цифровой системы для идентификации личности). С учетом разного темпа вакцинации в разных государствах это лишь усугубит дискриминацию и увеличит разрыв между возможностями людей из развитых и развивающихся стран, пишет NY Times.

Некоторые добровольно отказываются от прививок, поскольку боятся их негативного эффекта для здоровья, и имеют на это право. Однако многие работодатели не в восторге от такой позиции работников – так, британская фирма Pimlico Plumbers хочет включить в контракт пункт об обязательной вакцинации. Если на это пойдут другие компании, люди без вакцинных паспортов могут лишиться работы.

Привести к утечке персональных данных и созданию фальшивок

Обычно информация о прохождении вакцинации хранится в больницах, доступ к ней имеют только некоторые специалисты. Однако при внедрении электронных сертификатов и мобильных приложений персональные данные человека могут перейти к третьим лицам – частным компаниям и разработчикам. По мнению доктора Анны Бедуши из Университета Эксетера, в такие приложения необходимо заранее встраивать технологию защиты личной информации. Кроме того, есть риск взлома приложения хакерами – если злоумышленникам это удастся, они смогут торговать фальшивыми электронными документами так же, как и бумажными.

Ускорить распространение вируса

Несмотря на хорошие результаты по снижению заболеваемости после применения вакцины, у ученых по-прежнему нет уверенности, что прививка полностью предотвращает передачу инфекции. «Можно лишь только предполагать, что вакцинированные перестают быть переносчиками COVID-19, и это не самый лучший аргумент в пользу паспортов вакцинации», – говорит Дэвид Арчард.

Некоторые вакцины могут оказаться бессильными против новых штаммов коронавируса. ЮАР уже приостановила вакцинацию населения препаратом англо-шведской компании AstraZeneca, поскольку он дает минимальную защиту против южноафриканской разновидности COVID-19. С начала пандемии в стране было зафиксировано 1,5 млн случаев заболевания и 46 тыс. смертей, пишет BBC.

Противники иммунных паспортов призывают отложить их введение до получения конкретных данных по эффективности каждой вакцины.

Двенадцать критериев

Королевское общество (Royal Society), ведущая и старейшая научная организация Великобритании, считает, что паспорта вакцинации должны отвечать двенадцати условиям:

1) выдаваться по завершении вакцинации (строго после введения двух доз препарата);

2) содержать информацию о производителе вакцины и ее средней эффективности;

3) иметь единое оформление для всех стран;

4) давать возможность быстрой проверки указанных в них данных;

5) использоваться только для проверки факта вакцинации;

6) базироваться на технологии, которая будет доступна даже без интернета и может быть встроена в мобильное приложение;

7) защищать персональные данные владельца;

8) легко переноситься на другие устройства;

9) быть доступными для всех граждан страны;

10) соответствовать правовым нормам;

11) соответствовать этическим нормам;

12) иметь простые и понятные для владельца условия использования.

«Система паспортов вакцинации, которая позволила бы вернуться к допандемийному уровню активности, будет работать эффективно только при соблюдении этих критериев», – отметил профессор эпидемиологии Оксфордского университета и один из членов Королевского общества Кристофер Дай. По его словам, на первом этапе ученые должны собрать информацию об эффективности каждой вакцины и передать данные правительству. На втором этапе главы государств должны продумать формат паспорта и проработать этические и правовые аспекты его использования. Только после этого новый документ можно представлять публике. «Прогресс определенно был достигнут, однако чисто технически мы все еще находимся на этапе сбора информации о вакцинах», – добавил профессор Дай.

Каждый решает сам

Израиль, Греция и Кипр сделали заявление о взаимном признании электронных паспортов вакцинации, которые позволят туристам свободно путешествовать между двумя странами. В Дании тоже задумались о введении паспортов в обиход, с тем чтобы дать гражданам страны возможность беспрепятственно выезжать за границу. При этом завершить вакцинацию населения правительство рассчитывает до начала июля, сообщает BBC. 4 февраля глава министерства здравоохранения Швеции Лена Халленгрен также объявила о намерении разработать иммунные паспорта вакцинации, однако действовать они начнут не раньше лета 2021 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если ЕС введет паспорта вакцинации, то Москва и Брюссель могут начать переговоры по этому вопросу, сообщает РБК. Но о введении подобного документа в России пока говорить рано, добавил Песков. А вот британское правительство, кажется, не определилось со своими желаниями, пишет Sky News. Бывший премьер-министр страны Тони Блэр выступил за использование паспортов, министр по вопросам вакцинации Надим Захави отверг эту идею, а министр здравоохранения Мэтт Хэнкок сообщил о переговорах с другими западными странами по вопросу внедрения этого документа. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил СМИ, что паспорта точно не будут применять внутри страны, но их могут использовать для международных путешествий.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) еще в 2020 году выступала против введения сертификатов вакцинации. Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан подтвердил, что их позиция не изменилась.

Кажется, в этом споре нет единственно правильного мнения. Каждая страна решает самостоятельно, принесет ли пользу введение вакцинных паспортов. А что думаете вы, дорогие читатели?



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Паспорта - это очередная ненужная выдумка

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