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Показ фильма «Девушка с коробкой» на платформе Klassiki

Показ фильма «Девушка с коробкой» на платформе Klassiki
Фото:klassiki.online

12 марта на онлайн-платформе Klassiki, посвященной классическому кино из России и Средней Азии, состоится премьера русской немой комедии «Девушка с коробкой» (1926).

Очаровательный взгляд на старинную комедийную басню о брачной сделке был озорно пересказан в классическом немом фильме Бориса Барнета 1926 года. Наташа, модистка из подмосковной деревни, каждый день ездит в столицу, чтобы продавать шляпы. По пути в город она встречает студента Илью и понимает, что ему некуда возвращаться. «Девушка с коробкой» празднует торжество юношеской искренности над жадностью и нечестностью, добавляя капельку чаплинеского фарса.

Картина будет представлена с новым музыкальным сопровождением от молодого композитора Джульетты Мерчант, пишущей для телевидения, кино и онлайн-платформ. Она подписала контракт с EMI, Finger Music и Motus Music, ее музыку можно услышать на BBC, CBBC, ITV и в различных международных фильмах. Благодаря мультикультурному музыкальному образованию, ей комфортно играть и сочинять в различных жанрах, включая классическую оркестровую, электронную музыку, эмбиент, неоклассику, джаз, традиционную индийскую музыку, этническую восточноевропейскую музыку, а также музыку средневековья.

Джульетта представит фильм перед показом, который состоится в пятницу, 12 марта 2021 года, в 19:30 GMT. Посмотреть фильим можно по ссылке: klassiki.online/film/the-girl-with-a-hatbox

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