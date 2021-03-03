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60% британцев предлагают пускать на борт самолета только вакцинированных пассажиров

60% британцев предлагают пускать на борт самолета только вакцинированных пассажиров
Фото:123rf.com

Большинство надеется на скорое возобновление полетов

61% жителей Великобритании предлагают пускать на борт самолета только вакцинированных пассажиров, пишет Travel Weekly со ссылкой на опрос аналитического центра Thrive. При этом 74% выступают за использование масок во время полета даже после завершения программы вакцинации.

90% респондентов уверены, что будут посещать другие страны в будущем. 69% готовы отправиться за рубеж уже в этом году после вакцинации.

Для сравнения, в декабре 2020 года такую решимость выразили только 53% опрошенных. Всего в опросе приняли участие 2105 человек.

Опрос, проведенный компанией Skyscanner показал, что 59% жителей Великобритании хотели бы иметь электронный паспорт вакцинации или сертификат, подтверждающий постановку прививки. Только 8% опрошенных заявили, что не будут пользоваться подобными документами.

«Наши исследования показывают, что люди продолжат соблюдать меры социального дистанцирования даже после возобновления полетов. Некоторые обеспокоены возможным введением иммунных паспортов, но большинство готово поделиться персональной информацией в обмен на возможность посетить другие страны», – подвела итог директор по иследованиям Thrive Сания Хак.

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