Красота по-викториански

Во все времена женщинам хотелось быть красивыми. Другое дело, что эталоны красоты были разными, а бьюти-индустрия в прошлом была из серии «сделай сам» – не было ни пилингов, ни лифтингов. Но желание оставаться привлекательными и красивыми вдохновляло женщин на всевозможные ухищрения – и если вы думаете, что они сводились, как в сказке «Морозко», к румянам из свеклы и подводкой для бровей из золы, то вы глубоко заблуждаетесь.

Сегодня мы поговорим даже не о бабушкиных, а о прапрабабушкиных рецептах красоты – секретах красавиц XIX века.

Акцент на лицо

В середине XIX века женскую красоту напрямую связывали с благочестивым моральным обликом женщины, ее возвышенной и духовной природой. Это должна быть добропорядочная мать семейства, этакий ангел во плоти. Для томного взгляда достаточно было чуть сомкнуть веки. Яркие розовощекие красотки уступили место бледным утонченным дамам.

Худоба и бледность были как никогда в тренде. Если кожа была чуть смуглой, это могли расценить как то, что девушка много работает на улице, а значит, принадлежит к низшему классу. Поэтому женщины стремились сделать цвет лица максимально бледным, протирая лицо тоником из клубники и вина, который очищал их кожу от ненужного загара.

Говорят, у королевы Виктории до самой старости кожа была гладкая и ровная – благодаря не только влажному английскому климату, но и различным лосьонам и кремам, рецепты которых передавались из поколения в поколение. Натуральные увлажняющие средства делали из свежего огуречного сока, меда, сока бузины, рисового крахмала, желатина и домашнего миндального масла. Лицо протирали белым вином и огуречным лосьоном. Невероятно популярной была розовая вода, которая освежала кожу лица. Рекомендовали умываться и дождевой водой, но жительницам Лондона советовали прежде всего очистить воду от пыли и грязи. Для избавления от веснушек и пигментных пятен применяли клубнику или клубничную воду.

Все ингредиенты для косметики росли в саду около дома или в горшках на подоконнике. Викторианские дамы знали секреты трав, переданные им бабушками: к примеру, цветы лаванды и листья валерианы способствуют хорошему ночному сну, мятный чай помогает избавиться от утреннего недомогания во время беременности, а белизну зубов можно сохранить, натирая их листьями шалфея.

Личная гигиена

Принимать теплые ванны считалось греховным занятием, поэтому женщины ограничивались протиранием тела губкой, пропитанной ледяной водой. Вместо шампуня в волосы втирали разведенный в воде аммиак, который мог вызвать серьезные ожоги, или дурно пахнущий луковый сок (напомним, что шампунь пришел в Великобританию из Индии). Вши были обычным делом – от них избавлялись с помощью смеси из уксуса и смальца.

Туалетная бумага поступила в широкую продажу только в конце XIX века, ее можно было найти в аптеках. Дезодорантов не было – вместо этого запахи тела маскировали с помощью духов и одеколонов.

Осторожно, яд!

Большая часть викторианской косметики не прошла бы проверку у токсиколога. Несмотря на то что врачи предупреждали об опасности некоторых популярных средств, женщины все равно ими пользовались.

В тренде был не только кожа естественного фарфорового цвета, но и выбеленная. Чтобы соответствовать идеалу, женщины даже сосали свинцовые карандаши. Также существовали специальные белила из смеси измельченного мела, яичного белка и уксуса, которые застывали на лице как маска. Поэтому живая мимика считалась неуместной: слой белил мог просто потрескаться.

Красотки также капали в глаза духи, лимонный сок или беладонну, чтобы расширить зрачки и придать глазам модный влажный блеск. Надо ли говорить, что это часто приводило к слепоте? Слишком густые ресницы и брови, а также пушок на лице не поощрялись, поэтому лишние волоски выводили ртутью.

Расти, коса, до пояса

Прическам во все времена уделяли много внимания. В XIX веке в моде были роскошные волосы, длинные от природы (или от бога – напомним, красивая внешность считалась даром в награду за правильную жизнь и чистоту помыслов и была признаком столь редкого и столь ценного в Викторианскую эпоху физического здоровья). Косы надо было постоянно расплетать и расчесывать.

Мужчины также следили за своей шевелюрой, хоть и не отращивали ее. Выпадение волос или зубов считалось признаком наступления импотенции. Иногда попытки сохранить волосы приводили к совершенно обратным результатам, да и излишний уход мог причинить вред: горячие щипцы, едкая пудра и клейкие лосьоны вызывали облысение.

Так как волосы старались сберечь, популярность набирали щадящие способы завивки – на бумажки. Считалось вредным спать в чепчике: кожа головы должна дышать. А чтобы волосы не перегревались ночью, старались использовать не перьевые подушки, а набитые конским волосом.

Кроме этого, женщины придумывали различные рецепты масок, помогающих волосам выглядеть роскошно. Один из самых популярных можно повторить и сегодня: два желтка взболтать с небольшим количеством коньяка и столовой ложкой яблочного уксуса.

В начале Викторианской эпохи в моде был темно-каштановый или черный цвет волос. Для окрашивания волос отваривали в вине листья шелковицы, мирта, инжира, сенны и малины или делали винный настой коры грецкого ореха и сумака, шкурок бобов или так называемых чернильных орешков. Этой жидкостью нужно было ополаскивать волосы несколько раз в день.

И конечно, после всех бьюти-процедур, окрашивания, укладок волосы должны были отдыхать. Если вы думаете, что это означало просто ходить целый день лохматой, вы ошибаетесь: то была целая наука! Основное условие – нужно было не менее получаса находиться на солнце. Дама должна была сесть спиной к солнцу, чтобы оно попадало на макушку и затылок, расслабиться и отключиться от всяких мыслей. Максимум – чтение какого-нибудь романа или приятная беседа с подругой. Никаких негативных эмоций! Периодически необходимо было шевелить ногами, чтобы кровь расходилась по телу, а не приливала только к голове. Говорят, такие процедуры излечивали головную боль и благотворно влияли на состояние волос.

Сам себе визажист

У каждой красавицы был целый арсенал баночек, скляночек, шкатулочек с различными средствами. Но многие женщины застенчиво скрывали их состав и переливали в аптечные флаконы или приобретали столики со множеством ящичков, где косметику можно было скрыть от посторонних глаз. В туалетном столике Викторианской эпохи были отделения для украшений, перчаток, духов, щеток и гребней, маникюрных принадлежностей и т. д.

В качестве румян красотки тех времен наносили на скулы известную всем охру или же смесь марены, мирры, ладана и шафрана. Такой румянец мог держаться несколько дней. Главное было не переусердствовать: ярко выраженный макияж считался неприличным и подходил разве что представительницам древнейшей профессии. Благочестивые дамы должны были умело использовать декоративную косметику, чтобы их образ выглядел максимально естественным.

Для помады смешивали животный жир или масло какао, корень свеклы, разные травы, растертых жужелиц и миндаль – эту смесь втирали в губы. Те, кому не хватало смелости краситься, просто наносили пчелиный воск для блеска. Для ресниц опять же использовали воск, а потом наносили сажу или угольный порошок.

Существовали и специальные руководства для ненавязчивого макияжа:

– вымойте лицо водой с мылом или подержите его над паром от горячей кастрюли;

– нанесите на кожу кольдкрем (изобретенная в Англии белая мазь из миндального масла, спермацета и белого воска. – Прим. редакции) и удалите его излишки;

– припудрите лицо пудрой на оттенок светлее вашего цвета лица и шеи;

– нанесите на скулы румяна;

– пальцами или кистью нанесите тушь для ресниц;

– причешите брови пальцами, затемните их тушью или пудрой;

– нанесите на линию верхнего века масло или вазелин.

Возможно, викторианские секреты красоты покажутся вам странными. Но тогда же, как и сейчас, женщины стремились быть привлекательными и изобретали для этого свои бьюти-средства. Другое дело, что не всегда их изобретения были безопасны для жизни. Впрочем, в погоне за модой и мимолетной красотой многие готовы на жертвы и в наши дни…

Подготовила Оксана Кеш