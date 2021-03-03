﻿﻿﻿﻿﻿

Молчание Лектера

Молчание Лектера

Сергей Сычев

Сериал «Кларисса», США, 2021, режиссеры Дуглас Арниокоски, Майя Врвило

Труднее всего любому нормальному зрителю смириться с тем, что в сериале CBS о Клариссе Старлинг ничего, кроме маленького полунамека, не говорится о Ганнибале Лектере. Это все равно как если бы в фильме о Люке Скайуокере забыли о Дарте Вейдере, а в фильме о Гарри Поттере не упоминали Волдеморта.

Создатели нового шоу не смогли решить вопрос с правами, поэтому нам придется просто допустить, принять то, что спустя год после дела Буффало Билла агента Старлинг знает вся Америка (она, вероятно, самый известный агент ФБР в стране), о ней пишут федеральные СМИ, но Лектер как будто стер себя из всеобщей памяти.

Да и сама она чаще вспоминает найденного ею серийного убийцу, чем своего зловещего собеседника и, конечно, двойника – а это, собственно, и делало «Молчание ягнят» такой захватывающей картиной. Ведь Старлинг и Лектера роднили не только неординарный интеллект и склонность к нестандартным решениям: внутри обоих пылал гнев. Только Лектер охотно выпускал его наружу, а Старлинг все еще пыталась направить его в конструктивное русло. 

Так вот, этот гнев исчез вместе с Лектером, привыкайте к новой интерпретации героини. В новом сериале Старлинг (ее играет австралийская актриса Ребекка Бридс) – идеальный персонаж эпохи #metoo. Она сплошная психологическая травма, во сне и наяву ее преследуют кошмарные воспоминания, в основном о Буффало Билле, хотя и образов из детства тоже прилично.

Старлинг – жертва. Авторы сериала еще углубляют и расширяют такую трактовку, потому что эта молодая девушка – жертва навязчивых таблоидов, жертва мужского мира начала девяностых (в котором все смотрят на нее свысока), жертва чужих политических интриг (Старлинг с ее популярностью превращают в пешку для манипуляций с общественным мнением).

Только упорством, стойкостью, интеллектом и правдорубством, по крайней мере в первых эпизодах, Старлинг может справиться с этим давлением. У нее еще не скоро появится мобильный телефон с инстаграмом и фейсбуком, где можно пожаловаться на харассмент и выложить пруфпики (или хотя бы домыслы). Старлинг из сериала «Кларисса» словно янки при дворе короля Артура, она принадлежит нашему времени, но попала в прошлое, а там надо мимикрировать, чтобы выжить. Но вот куда девать умище?

Мы встречаем Старлинг в момент, когда ее карьерой всерьез озаботилась Руфь Мартин, мать Кэтрин, единственной узницы Буффало Билла, которой удалось уцелеть. Мартин теперь поднялась до генпрокурора – а кому ей больше всего доверять на новом посту, если не спасительнице своей дочурки? И вот Старлинг, вместо того чтобы продолжать спокойно курсы психотерапии, отправляется на поиски нового серийного убийцы в составе отдела, где над ней все смеются прямо в лицо. Зря, конечно, потому что уже в первом эпизоде она приходит к неожиданным выводам и заставляет всех признать за собой выдающиеся дедуктивные способности. А во втором эпизоде Старлинг в одиночку бросается разруливать столкновение между локальной полусектой и полицией, когда уже начался разговор на уровне автоматных очередей. И опять поражает всех отвагой и умом.

Первые два часа сериала как раз самые критичные: нужно принять предлагаемую систему координат или бросить шоу на самом старте. По киноязыку это как бы артхаус: ультракороткие кадры видений Клариссы, обрывки диалогов, шум постоянно нарушают ход повествования, вернее интегрированы в него как болезненная, но драматургически необходимая часть. С другой стороны, перед нами довольно стандартный процедурал, каждый эпизод (похоже) которого раскрывает сложное дело, да еще и феминистский пафос за счет этого нарастает до непристойности.

Если в «Молчании ягнят» постоянно присутствовал эдакий первертный эротизм, Старлинг и Лектер были женщиной и мужчиной, сплетенными в напряженном и смертельно опасном сексуальном танце, то в «Клариссе» есть женщина-победительница и мужчины, которым приходится довольствоваться в лучшем случае вторыми ролями. Лектер никогда бы на такое не согласился, но после его исчезновения мужики повывелись, и Старлинг придется еще долго ждать, пока какой-нибудь маньяк окажется достойным партнером во всех смыслах. В органах таких искать бессмысленно: альфа-самцы там слишком наивны, самоуверенны и в конечном счете слабы.

Вместе с тем есть в «Клариссе» действительно интересные мысли. Например, в «Молчании ягнят» маньяки были показаны как последние романтики, изгои, которых общество тщетно пытается посадить в оковы, а они все вырываются наружу. В новом же сериале акцент делается на то, что сама система, само общество только и может, что их порождать. Просто за счет своего неправильного устройства, мейлгейза, например, или расизма, о котором черная подружка героини знает не понаслышке. Мысль не нова – так, «Король тигров» тоже был об этом. Просто в данном случае речь не о фриках, а о монстрах-убийцах, хотя грань тут, конечно, тонкая. Такое понимание проблемы маньяков похоже на правду, хотя и лишает их важного для жанрового кино ореола маргинальности и предельной свободы действий. Зато Старлинг, начавшая понимать, что к чему в США (не без усилий своей патронши), может сделать на этом неплохую карьеру. Если, конечно, справится со своими кровавыми мальчиками и ягнята замолчат.

profile-sample2
Молчание Лектера
03-03-2021
profile-sample2
Марш вакцин: первые отзывы
03-03-2021
profile-sample2
Японский миллиардер набирает команду для полета вокруг Луны
03-03-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.