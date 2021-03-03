Рефинансирование как предчувствие

Обычный срок ипотечного кредита – 25 лет и более. Это долгий срок, и ни один банк не сможет гарантировать вам выгодную фиксированную ставку по кредиту на такой период.

Срок ипотечного кредита обычно делится на две части: льготную и стандартную. Льготная часть, когда банк гарантирует вам сумму ежемесячных платежей, обычно длится от двух до пяти лет. Эти платежи могут быть фиксированными или привязанными к ставке Банка Англии. Ряд банков предлагает клиентам фиксированный период вплоть до десяти лет.

Льготный период – это всегда более выгодные условия и более низкие платежи по сравнению со стандартной ставкой того же банка. Почему так происходит? С одной стороны – потому что банк планирует выгодными условиями привлечь новых клиентов, с другой – ресурсы и текущая ситуация на финансовых рынках позволяют банку рисковать в определенных временных рамках.

Ставки сделаны?

После окончания льготного периода банк переведет клиента на стандартную банковскую ставку, размер которой будет рассчитываться на момент перехода, то есть зависеть она будет от ставки Банка Англии. Это напоминает взаимозависимость оптовых и розничных цен. В 2017 году ставка Банка Англии была низкой – 0,25%, в ноябре 2017-го она поднялась до 0,5%, позднее до 0,75%, а сейчас опустилась до 0,1%. Десять лет назад ставка Банка Англии поднималась до 5,75%, а в 1989 году достигала даже уровня 14,85%.

С учетом этой информации нужно понимать, что ипотечный кредит – дело рискованное. Сколько вам придется платить через пять, десять, пятнадцать лет, не знает никто.

Что такое рефинансирование (remortgage)?

Это процесс, когда вы выплачиваете (закрываете) свой текущий ипотечный кредит и берете новую ипотеку с новым льготным периодом у другого банка.

Формально говоря, это новый ипотечный договор, и требования к заемщику примерно такие же, как и при получении первой ипотеки. Вы опять должны подтвердить доходы, предоставить информацию о расходах и изменениях в составе семьи. Кредитор будет вновь делать оценку стоимости вашего дома, проверять ваш кредитный рейтинг, вносить изменения в регистрационные документы.

Не всегда эти расходы ложатся на вас. Зачастую кредиторы предоставляют услуги по оценке недвижимости и юридическому оформлению новой ипотеки бесплатно или готовы добавить их к стоимости ипотеки.

Если вы не сможете оформить рефинансирование, то ничего страшного не случится. Ваш кредитор будет счастлив, если вы продолжите выплачивать долг по стандартной банковской ставке. Как правило, эти платежи будут более высокими, чем в льготный период.

Рефинансирование помогает вам не только сэкономить значительную сумму денег, но и решить некоторые дополнительные проблемы.

Основная цель рефинансирования – переход на более выгодные условия и сокращение суммы ежемесячных платежей. Так как ипотечные платежи обычно составляют значительную часть вашего месячного бюджета, экономия бывает весьма заметной – до 30%. Можно также увеличить или уменьшить срок ипотечного кредита в зависимости от того, каковы ваши планы на текущий момент.

Рефинансирование позволяет высвободить часть стоимости вашей недвижимости, если она за это время выросла в цене. Причем причины, по которым подорожала ваша недвижимость, неважны. Возможно, вы вложили деньги и труд в ремонт дома или вам просто повезло и стоимость недвижимости выросла сама по себе.

Высвобожденные средства можно использовать для реконструкции и ремонта жилья, как депозит при покупке другой недвижимости, для выплаты долгов по кредитам и т. д.

Если вы хотите изменить свой ипотечный договор и оформить ипотеку также на своего партнера или супруга или, наоборот, убрать супруга из договора в случае развода, то рефинансирование – удобный повод это сделать.

Покупка недвижимости в Великобритании – это стресс, а также денежные и временные затраты, которые не всегда приводят к желаемому результату. Наши опыт и знания позволяют помогать членам русскоговорящего сообщества в покупке недвижимости на всех этапах совершения сделки. Вы можете проконсультироваться по телефону, скайпу, электронной почте, назначить встречу в нашем лондонском офисе или другом удобном для вас месте.

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