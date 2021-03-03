Марш вакцин: первые отзывы

22 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что если вакцинация в стране пройдет успешно, то уже к 21 июня мы сможем вернуться к нормальной жизни, забыв о социальной дистанции, масках и перчатках. Первую дозу вакцины получили 20 млн человек.

Виолетта, 51 год:

– Я сделала прививку Pfizer. Хронических заболеваний у меня нет. Я много лет работаю в NHS, поэтому, когда 15 января пришел мой черед делать прививку, не задумываясь пошла. Все произошло очень быстро: в кабинет меня пригласили вовремя, спросили, нет ли аллергии на различные препараты, не беременна ли я. После прививки мне сказали подождать 15 минут, дали специальный будильник, а как только время закончилось, я пошла домой.

В первый день после прививки у меня болела рука, а еще была небольшая температура. Не скажу, какая точно, не измеряла. У других членов моей семьи, которые тоже вакцинировались (моей маме – 80, дочь делала по работе, а муж – диабетик), температуры не было. Вторая прививка назначена на 26 марта. Заметила, кстати, что русскоговорящие люди боятся вакцинироваться. Не знаю, с чем это связано, предпочитаю брать пример с британцев, которые смело идут к доктору!

Алексей, 52 года:

– У меня сахарный диабет второго типа, поэтому прививку Pfizer мне сделали 28 января. Мне нужно как можно быстрее начать ездить в командировки, да и для иммунитета полезно, поэтому я был очень рад, когда меня пригласили. Я считаю, что вакцинация – это нормально и ее не стоит бояться. Моя мама (ей 80 лет) тоже прививку сделала, и все хорошо. После прививки никаких побочных эффектов или неприятных ощущений у меня не было. Единственное – на следующее утро была мышечная боль в районе инъекции, но через несколько часов все прошло. У меня вся семья вакцинирована Pfizer, и все чувствуют себя отлично.

Светлана, 60 лет:

– Я сделала прививку Pfizer 26 февраля. Честно признаюсь, я не сторонница вакцинации, но моя семья живет на три страны, поэтому, когда пригласили, собралась с силами и сказала себе: «Света, надо ехать». В больнице все было организовано на высшем уровне. Как только приехали, через 5 минут мне уже сделали прививку. Потом нужно было подождать 15 минут (это сделано для того, чтобы врачи удостоверились, что с пациентом все хорошо), и можно ехать домой. После прививки, правда, у меня часов пять болела голова, но потом все быстро прошло, даже таблетки не понадобились. Также рука болела сутки. Больше никаких побочных эффектов не было.

Наталия, 47 лет:

– У меня нет хронических заболеваний, но поскольку в прошлом у меня были небольшие проблемы с психикой, 16 февраля я получила первую вакцину Pfizer. Сначала все было отлично: прививку сделали быстро, попросили подождать 15 минут, и я пошла домой. Через три дня рано утром я упала в обморок, у меня начались судороги, давление было очень низкое – 70 на 100. Благо медики приехали быстро, вкололи мне что-то успокоительное и повезли в больницу. Где-то в одиннадцать вечера я пришла в себя и потом еще пять дней пролежала под капельницами. Врачи сказали, что это из-за низкого уровня соли и калия в крови, мол, пила слишком много воды после прививки, а сама вакцина тут совсем ни при чем. 26 февраля я снова пошла в больницу, там я сдала кровь, все показатели оказались в норме. Сейчас чувствую себя хорошо – только небольшая слабость.

Ирина, 35 лет:

– Я категорически выступаю против этих прививок. Коронавирус будет продолжать мутировать, и неизвестно, сможет ли нас защитить эта вакцинация. Я считаю, что первое поколение прививок самое слабое. Вот через год или два посмотрим. Также откуда мы знаем, что содержится внутри вакцины? Да, вы скажете, что это упрощенная версия COVID-19 и что именно она поможет организму выработать антитела. А вы точно уверены, что коронавирус – это не очередное химическое изобретение? Именно поэтому я и сама прививаться не буду, и семье своей строго сказала этого не делать. У меня мама пожилая, мало ли как на нее вакцина подействует. Подумайте, прежде чем делать прививку.

Оксана, 41 год:

– Мне сделали прививку AstraZeneca. Врачи не уверены на сто процентов, есть ли у меня хронические заболевания, тем не менее я все равно получила приглашение. В медпункте несколько раз спросили, есть ли у меня аллергия, уточнили, какие медикаменты я принимаю, и только потом пригласили на прививку. После укола мне пришлось подождать где-то 5 минут, и только потом я пошла домой. Через три часа у меня поднялась температура до 38,3, и продержалась она два дня. Такого со мной давно не бывало – болею я редко. Также болела рука, ломило кости, был озноб. Еще не было аппетита и ужасно болела голова. Все прошло через три дня – осталась небольшая слабость, но в целом все в порядке.

Ксения, 39 лет:

– Я удивилась, когда мне пришло письмо с предложением сделать прививку. Хронических заболеваний у меня нет, я не опекун – предположила, что дело в гестационном диабете, который был у меня во время беременности, то есть в группу риска я попала благодаря этому диагнозу. Прививку мне сделали в конце февраля в аптеке неподалеку, вакцина английская, оксфордская – AstraZeneca. Медсестра пояснила мне, что вакцина Pfizer требует низких температур при хранении, а поддерживать −23 могут только больницы, аптекам это не под силу. В первый день ощущений не было никаких, а вот на следующий заломило руку (советую сразу выбирать неведущую для укола) и немного поднялась температура. Я решилась на прививку, потому что вижу во всеобщей вакцинации единственный выход из пандемии, которая и так затянулась.

Меня очень порадовали волонтеры, которые работают в пункте вакцинации. Доброжелательные, тактичные, вежливые люди, благодаря поддержке и улыбкам которых все прошло легче, чем я думала.

Подготовила Мария Кулик