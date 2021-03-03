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Японский миллиардер набирает команду для полета вокруг Луны

Японский миллиардер набирает команду для полета вокруг Луны
Фото:instagram.com/dearmoonproject

И обещает оплатить все сопутствующие расходы!

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава, основатель интернет-магазина одежды Zozotown, набирает команду для полета вокруг Луны, сообщает The Evening Standard. Он выкупил восемь мест на борту космического корабля, разрабатываемого компанией Илона Маска SpaceX. Сумма сделки не разглашается.

Бизнесмен выложил в «Твиттере» видеоролик, в котором рассказывает о критериях отбора команды. Полет состоится только в 2023 году, всего на борту корабля будут находиться 10-12 человек, включая его самого.

Присоединиться к команде может каждый, для этого не нужно быть всемирно известной личностью. Соискатели должны выполнить два условия: объяснить, как полет вокруг Луны поможет ему сделать что-то полезное для общества, и быть готовым к командной работе и поддержке других участников. Все сопутствующие расходы Маэдзава берет на себя.

Желающим необходимо подать заявку на участие до 14 марта 2021 года.

За всю историю человечества до Луны добрались только 24 астронавта, а после миссии «Аполлон» в 1972 году там больше никто не бывал.

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