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Перепись населения-2021 пройдет в онлайн-формате

Перепись населения-2021 пройдет в онлайн-формате
Фото:123rf.com

 

Перепись населения (Census) проходит в Великобритании каждые десять лет. Жители страны отвечают на вопросы о происхождении, образовании и работе, после чего результаты используются для оптимизации работы государственных служб.

В Англии и Уэльсе за организацию переписи отвечает Национальная статистическая служба (ONS), в Северной Ирландии – Агентство статистики и исследований (Northern Ireland Statistics Agency, NISRA), а в Шотландии – Национальный реестр (National Records of Scotland, NRS). 

В 2021 году перепись населения пройдет в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.

Заполнить анкету можно с любого устройства – компьютера, планшета или мобильного телефона. Каждое домохозяйство должно отправить свои данные 21 марта или в кратчайшие сроки после этой даты. Внести изменения в отправленную анкету можно бесплатно, связавшись со специалистами по одному из указанных контактов.

В конце марта и начале апреля 2021 года переписчики посетят семьи, от которых не получили анкету, но в помещение заходить не будут. Цель их визита – ответить на возникшие вопросы и помочь заполнить анкету.

Более подробную информацию о переписи-2021 можно получить на сайте ONS.

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