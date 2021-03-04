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Принц Филипп успешно перенес операцию на сердце

Принц Филипп успешно перенес операцию на сердце
Фото:instagram.com/theroyalfamily

Супруг королевы Великобритании проведет в больнице еще несколько дней

Принц Филипп успешно перенес операцию на сердце, сообщает BBC со ссылкой на заявление Букингемского дворца. Супруг королевы Великобритании провел на лечении больше двух недель и останется в госпитале еще на несколько дней для полного восстановления.

Герцог Эдинбургский проходит лечение в больнице Святого Варфоломея. 1 марта его перевезли туда из больницы короля Эдуарда VII, где он провел около недели. Сообщается, что осложнения на сердце не связаны с коронавирусом. 3 марта герцогиня Корнуолльская Камилла рассказала, что принц Филипп идет на поправку, однако лечение проходит довольно болезненно.

Сообщение о плохом самочувствии герцога Эдинбургского почти совпало по времени с новостью о новом интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл, которое они дали телеведущей Опре Уинфри. Пара обещает рассказать о причинах, вынудивших их покинуть королевскую семью. Накануне бывшие помощники Меган Маркл обвинили ее в буллинге, а Букингемский дворец начал расследование, пишет Metro.

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