В Лондоне открылся магазин Amazon без касс и продавцов

Покупатели могут взять все нужные продукты и спокойно уйти

В лондонском боро Илинг открылся первый автоматизированный магазин Amazon Fresh без касс и продавцов, пишет The Guardian. Его клиентами могут стать только обладатели подписки на премиум-сервис Amazon Prime.

Приобретать товары в таких супермаркетах предельно просто: покупатель регистрируется на входе с помощью специального кода, выбирает нужные товары и складывает их в корзину. Предварительно установленное на телефон приложение отслеживает список покупок, а видеокамеры и сканеры в торговом зале отмечают, какой продукт был взят с полок. После этого покупатель уходит домой, не задерживаясь на кассе. Оплата происходит автоматически через приложение.

В магазине нет продавцов, но есть консультанты, которые отвечают на вопросы покупателей и расставляют товары. На полках можно найти как продукцию бренда Amazon, так и товары партнеров по бизнесу, в числе которых Morrisons and Booths.