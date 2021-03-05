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Италия заблокировала поставку вакцины AstraZeneca в Австралию

Италия заблокировала поставку вакцины AstraZeneca в Австралию

Компанию обвиняют в невыполнении условий договора с ЕС

В конце января 2021 года Еврокомиссия ввела механизм, который позволяет блокировать экспорт вакцины в том случае, если производитель препарата не выполнил условия договора по поставкам. Италия воспользовалась этим правом и заблокировала поставку 250 тыс. доз вакцины от компании AstraZeneca в Австралию, пишет BBC. 

МИД Италии объяснил свое решение тем, что в Европе по-прежнему наблюдается нехватка вакцин. По мнению главы ведомства, партия препарата на экспорт слишком большая, а сама Австралия справляется с коронавирусом лучше стран ЕС.

Программа вакцинации в Австралии стартовала 22 февраля. Местные власти предварительно заказали препараты от компании Pfizer/BioNTech и AstraZeneca. Министр здравоохранения Грег Хант заявил, что блокировка не сильно повлияет на скорость вакцинации, но призвал Еврокомиссию пересмотреть решение.

28 января англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca сообщила, что не сможет до конца марта 2021 года поставить в ЕС 80 млн доз вакцины, обещанные по контракту. Страны альянса получат только 31 млн доз – на 60% меньше, чем планировалось. Срыв поставок связан с отставанием от графика производства: у европейских заводов возникли сложности с основными компонентами препарата.

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