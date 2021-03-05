В Лондоне откроется кинотеатр под открытым небом

Любители кино смогут насладиться фильмами уже в апреле!

В прошлом году жители Великобритании просидели дома всю весну и большую часть лета из-за пандемии коронавируса. Не скучать по прежней жизни, находясь в карантине, просто невозможно, но в этом году все должно измениться. Правительство обещает постепенно ослаблять коронавирусные ограничения, начиная с 8 марта.

Обычные кинотеатры останутся закрытыми минимум до мая, однако однако шанс насладиться любимыми фильмами у британцев все же появится, пишет Secret London.

12 апреля на крыше лондонского бара Эльба откроется кинотеатр под открытым небом. Организаторы обещают сделать все возможное для защиты зрителей. Количество мест на площадке ограничат для соблюдения социальной дистанции. Столики и кресла будут обрабатывать антисептическими средствами после каждого сеанса. Напитки и закуски можно будет заказать на месте.

Организаторы обещают показывать от классики мирового кинематографа до современных фильмов. Билет уже в продаже, их можно приобрести по ссылке.