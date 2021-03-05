Кипр начнет принимать вакцинированных британских туристов с 1 мая

Вторую прививку необходимо поставить за неделю до поездки

С 1 мая Кипр начнет принимать вакцинированных британских туристов, пишет The Guardian. Они будут освобождены от карантина и тестирования на COVID-19. Об этом сообщил заместитель министра туризма республики Саввас Пердиос.

Для допуска к поездке жителям Великобритании необходимо привиться одной из вакцин, одобренных Европейским агентством лекарственных средств (EMA).

Вторую прививку необходимо сделать минимум за неделю до вылета.

Местные власти оставляют за собой право проводить выборочные тестирования при подозрении на заражение вирусом, добавил Пердиос.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подчеркнул, что международные полеты могут возобновиться не ранее 17 мая.

Туризм ежегодно приносит Кипру сумму, эквивалентную 13% ВВП, при этом британские туристы обеспечивают большую часть дохода. Однако в 2020 году из-за пандемии коронавируса прибыль в сфере туризма снизилась на 85%.

Кипр находился в карантине около года, однако вспышка коронавируса была относительно слабой по сравнению с другими странами. С начала пандемии в стране было выявлено всего 36 тыс. случаев заражения и зафиксировано 232 смерти.