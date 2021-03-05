Люди старше 80 лет начали нарушать ограничения после прививки

Они встречались с людьми в помещении, хотя это запрещено правилами

Около 40% жителей Англии старше 80 лет нарушили коронавирусные ограничения после первой прививки против COVID-19. Они встречались с людьми в помещении, хотя это запрещено правилами, пишет The Guardian. Только с 8 марта двое людей из разных домохозяйств смогут пообщаться друг с другом на улице, а обитателям домов престарелых разрешат принимать одного посетителя.

Всего в опросе Национальной статистической службы (ONS), который проходил с 15 по 20 февраля, приняли участие 2070 человек старше 80 лет. К этому времени 99,8% из них пригласили на вакцинацию.

Одиночество и депрессия, с которыми столкнулись пожилые люди в пандемию, заставили их пойти на осознанный риск, говорит директор благотворительной организации Age UK Кэролайн Абрахамс. Они предпочли нарушить правила, чтобы не чувствовать себя одинокими.

Абрахамс тоже их нарушила, пытаясь помочь 90-летней соседке понять содержание пришедшего письма. «Она прикована к постели и плохо слышит, поэтому настояла на том, чтобы поговорить со мной дома. Думаю, многие оказались в аналогичном положении», – рассказала женщина.

В Age UK надеются, что вакцинация и ослабление ограничений помогут пожилым людям снова почувствовать себя частью общества.