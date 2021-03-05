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Весне дорогу: несколько новинок и культовое средство для кожи

Весне дорогу: несколько новинок и культовое средство для кожи
фотоfreepik.com

Наборы от The Somerset Toiletry Company

thesomersettoiletryco.co.uk

За время пандемии сформировался тренд на домашний уход, так что многие косметические бренды выпускают новинки, а иногда и инновации в сфере красоты именно в этом сегменте.

Коллекция для ухода за собой на дому от The Somerset Toiletry Company создает ощущение как от настоящего спа. Роскошные туалетные принадлежности и дополняющие их средства с чистыми эфирными маслами в составе помогут расслабиться и позабыть о проблемах.

Sleepeze Calming Gift Set, £9,95

Наслаждайтесь успокаивающим действием эфирных масел лаванды и ромашки. В наборе – шелковая маска для глаз, аэрозоль для подушки и шарик-роллер с эфирными маслами.

Sleepeze Calming Sleep Stones, £11,95

Успокаивающие камни для сна – одна из последних инноваций среди ароматов для дома. 200 г чистой вулканической породы, пропитанной смесью эфирных масел, помогают быстрее заснуть.

Sleepeze Calming Bath Salts, £4,95

В конце дня так приятно принять расслабляющую ванну с гималайской ароматической солью с эфирными маслами!

Yoga Essentials Kit, £7,95

Идеальный подарочный набор для любителей йоги, в который входят спрей для дезинфекции коврика (с эфирными маслами лаванды и чайного дерева) и бархатные резинки для волос пастельных тонов.

Shower Steamers, £3,95

Современный вариант классической бомбы для ванн создан для тех, кто предпочитает принимать душ. Поставьте стимер на пол душевой кабины, и пусть вода активирует ароматы. В составе – эфирные масла эвкалипта, мяты и лайма (Awake Shower Steamer) или лаванды и ромашки (Sleep Shower Steamer). Каждый набор содержит три таблетки по 30 г.

Палочки Пало Санто

Palo Santo sticks

£17 // awaythisway.com

Перуанские палочки Пало Санто от компании This Way – отличный подарок как себе, так и близким.

Палочки из перуанского дерева Пало Санто традиционно используют целители, а также влюбленные пары для специального романтического ритуала. Они хороши для особого случая или просто для расслабления и медитации. Их жгут в комнате или во всем доме, чтобы очистить энергию пространства. Зажечь палочки можно от зажигалки или свечи, держа их под углом примерно 45 градусов и направив кончик вниз к пламени. Дайте палочке погореть от 30 до 60 секунд, затем задуйте. Пройдите с палочкой по дому, проведите по углам в машине, гараже, на рабочем месте – где угодно, чтобы очистить энергетику места.

Палочки Пало Санто от This Way выращены в экологически чистых лесах Перу. Сердцевина Пало Санто используется для ароматерапии, медитации, энергетического очищения пространства, приготовления чая и в качестве эффективного средства против комаров. Ароматный легкий дымок поднимает настроение, способствует творчеству и привлекает положительную энергию.

В набор входят четыре палочки размером примерно 10 см в длину и 2–3 см в ширину.

Шелковая маска для сна This Way

This Way Silk Sleeping Mask

£53 // awaythisway.com

Коллекция шелковых масок для сна с эластичным ремешком, созданных вручную во Флоренции. Три цвета на выбор: песочный, бордовый и чернильно-синий. Огромное преимущество маски из шелка состоит в том, что она заботится о коже, не натирает ее, пока вы спите, в отличие от масок из хлопка или синтетики, что помогает сохранить область вокруг глаз увлажненной и предотвращает появление морщин.

Культовая сыворотка-масло от Vintner‘s Daughter

Vintner’s Daughter Active Botanical Serum

£175 за 30 мл // cultbeauty.co.uk

Активная растительная сыворотка-масло с комплексным эффектом изготовлена из богатых питательными веществами растительных и эфирных масел, восстанавливает баланс и текстуру кожи, придавая ей естественное сияние.

Уникальное сочетание противовоспалительных фитонутриентов, укрепляющих кожу фитокерамидов, питательных жирных кислот и эффективных антиоксидантов способствует восстановлению кожного баланса. Сыворотка стимулирует клеточное обновление, поддерживает эластичность кожи, тормозит выработку меланина, улучшает поглощение кислорода и защищает от пагубного воздействия свободных радикалов. Ваша кожа получает все питательные вещества, витамины и минералы, необходимые ей для регенерации.

Сыворотка обладает высокой эффективностью благодаря глубокому проникновению активных растительных экстрактов в кожу. Активные растительные вещества воспринимаются клетками кожи в качестве собственных строительных блоков, а не как постороннее воздействие, благодаря чему кожа быстро становится более здоровой и сияющей.

Активные ингредиенты:

• масло из виноградных косточек, имеющее антиоксидантные свойства;

• масло фундука – оно содержит линолевую кислоту, микрочастицы которой проникают глубоко в кожу и повышают ее упругость;

• масло из кожуры бергамота – подавляет синтез меланина, осветляет кожу;

• масло авокадо – источник витаминов Е и А, борется с пагубным воздействием свободных радикалов;

• экстракт календулы, имеющей заживляющие и успокаивающие свойства;

• экстракт розы – для баланса эндокринной системы;

• масло моркови – богато витамином А, который обладает мощными регенеративными свойствами, а также борется против морщин;

• шиповник – устраняет повреждения кожи, вызванные воздействием солнечных лучей;

• лимон – ингибирует синтез меланина, осветляет кожу;

• листья люцерны – сильнодействующий детоксикант, богатый фитонуриентами, которые необходимы для регенерации клеток;

• масло ладана – способствует циркуляции крови, тем самым улучшая проникновение сыворотки в глубокие слои кожи;

• облепиха – глубоко питает кожу, богата омега-3, омега-6, омега-9 и редкими жирными кислотами омега-7;

• масло листьев кипариса – улучшает кровообращение, укрепляет капилляры;

• цветы жасмина – способствуют эластичности кожи и клеточному обновлению.

Как использовать сыворотку? Очистите кожу, затем слегка разотрите 6–8 капель сыворотки между ладонями, плотно приложите ладони к лицу и легко нажмите на кожу. Повторяйте процедуру в течение 30 секунд. Таким же образом проработайте зону шеи и декольте. Техника нажатия обеспечивает полное впитывание активных веществ.

Елена Лесли,
elena@angliya.com
@angliya_beauty

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