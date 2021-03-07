Suffragets: 100 лет женского голоса в Британии

Сложно поверить, что в стране, которая так гордится своими парламентскими традициями, еще сто лет назад женщину считали гражданином второго сорта, права голоса ей на национальном уровне не давали, а дам, призывающих ко всеобщему избирательному праву, приравнивали к безумцам и преступникам.

Как все начиналось, или «Неуниверсальное» универсальное избирательное право

Вопрос универсального избирательного права в британском парламенте обсуждался на протяжении почти всего XIX века с одним небольшим «но»: под «универсальными» планами подразумевалось, что право голоса хотят дать всем мужчинам, вне зависимости от их возраста и класса. Британским политикам и в голову не приходило, что женщинам необходимо право голоса: в политике им не разобраться, да и вообще, если женщины будут заниматься политикой, кто же будет воспитывать детей и заниматься всеми домашними делами? Не мужчины же!

В 1867 году правительство провело вторую парламентскую реформу, впервые предоставив право голоса мужчинам из рабочего класса, но предложение Джона Стюарта Милля наделить избирательным правом и женщин в парламенте не поддержали. Однако даже выдвижение такого предложения на обсуждение серьезно повлияло на развитие кампаний за женское избирательное право. На протяжении следующих тридцати лет женщины организовывались в небольшие политические группы с целью лоббирования своих интересов в парламенте.

Протест на национальном уровне

К 1897 женщины поняли, что по отдельности патриархальную машину им с места не сдвинуть, и 17 женских организаций объединились в Национальный союз женских обществ (National Union of Women’s Suffrage Societies, NUWSS) под руководством активистки Миллисент Фоссет. Участницы NUWSS называли себя суфражистками и выступали за предоставления права голоса женщинам среднего класса, которые владели недвижимостью. Организация Фоссет боролась за права женщин исключительно мирными способами, надеясь, что если женщины смогут доказать мужчинам, что они и умные, вежливые, законопорядочные и ответственные (часто – гораздо больше, чем мужчины), то им все-таки предоставят право голоса.

Эта вера в то, что привилегированный класс откажется от своих преимуществ в пользу равенства с теми, кого они до этого успешно игнорировали, в какой-то мере даже умиляет. Вместо желаемой реакции мужчины продолжали считать, что «прекрасная половина человечества» не способна участвовать в управлении империей, а особенно рьяные сторонники существующей системы создавали антисуфражистские организации, которые призывали не давать женщинам права голоса и сохранять статус-кво.

Не словом, а делом

С наступлением ХХ века часть суфражисток стала разочаровываться в «элитизме» и пацифизме NUWSS. Кроме того, за внимание правительства в те годы женщинам приходилось бороться с другими социальными проблемами, профсоюзами, возможной войной с Германией и ирландским вопросом. Поэтому мирно настроенные суфражистки парламентариев совсем не пугали, и проблема женского избирательного права им по ночам спать не мешала.

К 1903 году Эммелин Панкхерст, ее дочери Сильвия и Кристабел, а также еще несколько участниц NUWSS отделились от организации Фоссет и создали Общественно-политический союз женщин (Women’s Social and Political Union, WSPU), решив бороться с патриархатом более активными и заметными методами – отсюда и их известный слоган «Не словом, а делом» (Deeds not words). У WSPU было сразу несколько ключевых отличий от NUWSS: к борьбе за женское избирательное право подключили рабочий класс, они считали, что избирательное право может считаться универсальным только если оно будет предоставлено всем женщинам, вне зависимости от их социального положения. Участницы WSPU считали не только возможным, но и необходимым применение насильственных методов в борьбе – они перебивали министров и парламентариев, задавая им неудобные вопросы, били витрины, взрывали почтовые ящики, поджигали пустые здания и, что естественно следует из перечисленных выше мер, оказывались в тюрьме.

Как суфражеток превращали в мучениц

В тюрьме женщины требовали, чтобы их признавали политическими заключенным, а когда правительство не шло на уступки, объявляли голодовки. Их начали насильственно кормить. Несколько человек насильно удерживали суфражетку, пока врач вставлял ей в глотку или нос резиновую трубку, которая достигала желудка, по ней насильно вливали еду. Кроме того, во время арестов и содержания в тюрьме полиция и смотрители вели себя необоснованно жестоко по отношению к женщинам. Такое обращение приводило к физическим и психологическим травмам у заключенных, что помогло создать для суфражеток образ политических жертв и привлечь большую поддержку со стороны британского населения.

Женщина может быть избирателем, но…

Сложно сказать, как развивалась бы борьба суфражисток и суфражеток в дальнейшем, но в 1914 году Великобританию вступила в Первую мировую войну, и женщины решили на время прекратить все протестные действия. В военные годы женщинам пришлось занять рабочие места, которые традиционно отводились мужчинам, что лишь усилило позиции феминисток.

Результатом многолетней политической борьбы и женской самоотдачи в военные годы стало предоставления женщинам права голоса в 1918 году. Ура? Не совсем. Ровно сто лет назад британское правительство предоставило право голоса всем мужчинам в возрасте от 21 года и старше вне зависимости от их материального положения. Предоставлять женщинам право голоса на таких же условиях не хотели, ведь тогда большей частью электората в послевоенной Великобритании стали бы именно женщины. Придумали ограничения: в парламентских выборах с 1918 года могли участвовать только женщины старше 30 лет, владеющие недвижимостью, состоящие в браке с владельцами недвижимости или снимающие недвижимость стоимостью не менее £5 в год, а также получившие университетское образование. Понадобилось еще десять лет, чтобы наконец создать политическую систему, в которой могли участвовать все мужчины и женщины старше 21 года.

Завершая этот текст об упорной борьбе с патриархатом, хочется пожелать женщинам в это 8 Марта простого женского счастья, полного равноправия с мужчинам в политике, на работе и в личной жизни.

Подготовила Юлия Юзефович