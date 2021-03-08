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Deliveroo обещает выплатить курьерам до £10 тыс.

Deliveroo обещает выплатить курьерам до £10 тыс.
Фото:instagram.com/deliveroo

Компания хочет наградить самых верных сотрудников

4 марта сервис доставки еды Deliveroo объявил, что проведет первичное размещение своих акций на £5 млрд на Лондонской фондовой бирже. По словам генерального директора компании Уильяма Шу, прибыль компании резко выросла во время пандемии. Объем заказов по Великобритании и Ирландии в два раза превысил показатели 2019 года.

В знак благодарности за работу руководство Deliveroo организовало премиальный фонд в £16 млн и пообещало наградить самых верных сотрудников, пишет The Independent. Для получения выплаты сотруднику необходимо проработать в компании не меньше года и выполнить не менее 2 тыс. заказов.

Выплаты будут варьироваться от £200 до £10 тыс. в зависимости от количества выполненных заказов.

В Deliveroo отметили, что половина сотрудников, которые получат максимальную выплату в £10 тыс., находятся в Великобритании. Компания, основанная в 2013 году работает еще и в Нидерландах, Франции, Бельгии, Ирландии, Испании, Италии, Австралии, Новой Зеландии, Сингапуре, Гонконге, ОАЭ и Кувейте.

Впрочем, критики сочли это очередным пиар-ходом, отвлекающим от недостатков компании. Курьеры Deliveroo считаются самозанятыми, получают меньше национальной прожиточной заработной платы (NLW) и не могут рассчитывать на больничные или отпускные.

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