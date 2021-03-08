Главное из интервью Меган Маркл и принца Гарри

Пара рассказала о тайной свадьбе и разговорах о цвете кожи Арчи во дворце

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл дали интервью американской телеведущей Опре Уинфри, которое многие критики назвали самым обстоятельным и откровенным с момента отъезда пары в США, пишет BBC. Интервью вышло в эфир американского телеканала CBS 7 марта, а жители Великобритании смогут посмотреть его на телеканале ITV 8 марта в 21:00.

Что стало известно из интервью?

1. Во дворце велись разговоры о цвете кожи Арчи

По словам Меган, во время ее первой беременности в королевской семье несколько раз поднимался вопрос о цвете кожи будущего ребенка – насколько темным он может быть. Об этом ей рассказал принц Гарри, который был шокирован и подавлен тем, что подобные темы обсуждают во дворце. Пара отказалась называть имена, но Гарри уточнил, что это не королева и не принц Филипп. Он также добавил, что его семья не защищала Меган во время публикации расистских статей в британской прессе.

Герцогине Сассекской также сообщили, что Арчи не будет положен титул принца, поэтому он не получит охрану, как остальные члены королевской семьи.

2. Спор между Меган и Кэтрин все-таки был, но это герцогиня Кембриджская довела Меган до слез

Меган рассказала, что накануне свадьбы она и Кэтрин не сошлись в выборе платьев для девочек, которые должны были нести цветы, и Меган расплакалась. Позднее герцогиня Кембриджская извинилась и даже послала ей цветы. Меган уточнила, что рассказывает это не для того, чтобы очернить супругу принца Уильяма, которую считает хорошим человеком, а для того, чтобы развеять сплетни и слухи.

3. У Меган были мысли о суициде, однако ей было отказано в получении профессиональной помощи

Герцогиня Сассекская призналась, что не была готова к ограничению свободы. После свадьбы у нее забрали водительское удостоверение, паспорт и банковские карты – из-за этого она чувствовала себя изолированной и одинокой и в какой-то момент даже почувствовала нежелание жить. Она рассказала сотрудникам королевского двора о необходимости увидеться с психологом или психотерапевтом. Но ей было сказано, что подобный шаг плохо скажется на облике королевской семьи.

4. Принц Чарльз перестал отвечать на звонки Гарри

Принц Гарри отметил, что ему было непросто отказаться от королевский полномочий, но он должен был сделать это для спасения семьи. Отношения между ним и принцем Чарльзом в какой-то момент стали настолько напряженными, что последний перестал отвечать на его звонки. Несмотря на это, Гарри по-прежнему любит отца и брата и продолжает делать все возможное для сохранения отношений.

5. Королева всегда поддерживала внука и его супругу

Пара заявила, что их отношения с королевой всегда были теплыми и дружескими. Ее Величество одолжила Меган прекрасные украшения для первого выхода пары в свет и даже предложила ей свое одеяло в одной из поездок, чтобы Меган могла согреться. Гарри добавил, что с момента отъезда из Великобритании общался с бабушкой больше, чем несколько лет назад.

6. Пара устроила тайную свадьбу за три дня до официальной церемонии

По словам герцогов Сассекских, они попросили архиепископа Кентерберийского провести небольшую церемонию только для них, прямо на заднем дворе замка.

7. У Арчи будет сестренка

Пара раскрыла пол второго ребенка: у Арчи Маунтбеттена-Виндзора скоро появится сестренка. Имя ребенка пока неизвестно.