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Пандемия усугубила гендерное неравенство

Пандемия усугубила гендерное неравенство
Фото:123rf.com

Женщинам приходится делать значительно больше работы по дому в ущерб карьере

Опрос, опубликованный на британском интернет-форуме Mumsnet, показывает, что пандемия усугубила гендерное неравенство, пишет The Guardian. Это произошло потому, что женщинам пришлось взять на себя большую часть обязанностей по дому и уходу за детьми в ущерб работе.

Согласно результатам опроса, 70% матерей в одиночку занимались с детьми на время закрытия школ, почти не получая помощи от партнера. 20% женщин были вынуждены работать меньше и брать выходные за свой счет, чтобы посидеть с детьми. Более трети заявили, что их карьера за время пандемии пострадала сильнее карьеры партнера.

73% респондентов единолично отвечали за стирку во время самоизоляции, а 62% самостоятельно покупали продукты. Более 60% британок заявили, что уборка дома была целиком на них.

«Опрос рисует довольно удручающую картину. Женщинам необходимо оказать поддержку, правительство должно обратить внимание на важность искоренения неравенства, иначе мы рискуем вернуться в семидесятые», – заявила основательница форума Mumsnet Джастин Робертс.

Однако проблески надежды все же есть: 43% заявили, что их партнеры стали лучше понимать потребности детей, а 24% партнеров стали охотнее помогать им по дому.

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