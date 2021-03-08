Медсестры недовольны повышением зарплат на 1%

В правительстве объяснили размер повышения нехваткой финансов

4 марта стало известно, что правительство предлагает поднять заработную плату медсестрам и ассистентам врача всего на 1%, что равносильно сокращению зарплаты на фоне растущей инфляции. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и министр здравоохранения Мэтт Хэнкок объяснили размер повышения нехваткой финансов, пишет BBC. Объем государственных заимствований на время пандемии приближается к £400 млрд.

Королевский колледж медсестер (RCN) предупредил правительство, что медперсонал начнет массово увольняться, пишет газета Metro. Профсоюзы и оппозиция яростно раскритиковали предложения правительства, назвав его «плевком в сторону тех, кто ценой собственной жизни спасал людей от коронавируса».

7 марта в центре Манчестера прошла акция протеста, организованная местными работниками сферы здравоохранения. Ее организатора оштрафовали на £10 тыс. за проведение собраний во время карантина, а еще одну медсестру – на £200 за нежелание покидать акцию протеста по приказу полиции.

«За одиннадцать лет нахождения консерваторов в правительстве медработники потеряли 20% дохода. В пандемию многие из нас работали без средств индивидуальной защиты, рискуя своими жизнями, но в ответ получили лишь аплодисменты», – заявила одна из участниц протеста Карен Рейсман.