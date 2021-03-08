﻿﻿﻿﻿﻿

Медсестры недовольны повышением зарплат на 1%

Медсестры недовольны повышением зарплат на 1%
Фото:123rf.com

В правительстве объяснили размер повышения нехваткой финансов

4 марта стало известно, что правительство предлагает поднять заработную плату медсестрам и ассистентам врача всего на 1%, что равносильно сокращению зарплаты на фоне растущей инфляции. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и министр здравоохранения Мэтт Хэнкок объяснили размер повышения нехваткой финансов, пишет BBC. Объем государственных заимствований на время пандемии приближается к £400 млрд.

Королевский колледж медсестер (RCN) предупредил правительство, что медперсонал начнет массово увольняться, пишет газета Metro. Профсоюзы и оппозиция яростно раскритиковали предложения правительства, назвав его «плевком в сторону тех, кто ценой собственной жизни спасал людей от коронавируса».

7 марта в центре Манчестера прошла акция протеста, организованная местными работниками сферы здравоохранения. Ее организатора оштрафовали на £10 тыс. за проведение собраний во время карантина, а еще одну медсестру – на £200 за нежелание покидать акцию протеста по приказу полиции.

«За одиннадцать лет нахождения консерваторов в правительстве медработники потеряли 20% дохода. В пандемию многие из нас работали без средств индивидуальной защиты, рискуя своими жизнями, но в ответ получили лишь аплодисменты», – заявила одна из участниц протеста Карен Рейсман.

profile-sample2
Пандемия усугубила гендерное неравенство
08-03-2021
profile-sample2
Медсестры недовольны повышением зарплат на 1%
08-03-2021
profile-sample2
Главное из интервью Меган Маркл и принца Гарри
08-03-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.