Бэнкси выставил на аукцион картину, посвященную медработникам

Вырученные средства направят NHS

Анонимный британский художник Бэнкси выставил на аукцион картину Game Changer, посвященную борющимся с коронавирусом медработникам, пишет Sky News. На торгах, которые состоятся 23 марта, будет представлен оригинал, а копия останется в больнице Саутгемптона.

Репродукция появилась в местном отделении реанимации в прошлом году. К ней была приложена записка, в которой говорилось: «Спасибо за все, что вы делаете. Я надеюсь, картина хотя бы немного скрасит ваш день, хоть она и черно-белая». На картине изображен мальчик, играющий с куклами супергероев. Он выбросил фигурки Человека-паука и Бэтмена в мусорное ведро, поскольку теперь главным супергероем является медсестра в плаще и защитной маске.

Руководитель отдела современного искусства в аукционном доме «Кристис» Кэтрин Арнольд заявила, что своей работой британский художник отдал дань уважения тем, кто пытался переломить ход пандемии.