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В Великобритании закроют временные госпитали для больных коронавирусом

В Великобритании закроют временные госпитали для больных коронавирусом
Фото:123rf.com

Многие из них пустовали даже в пик пандемии

В апреле 2020 года в Великобритании начали строить временные госпитали для больных коронавирусом, напоминает BBC. Их назвали Nightingale-госпитали в честь основательницы сестринского дела Флоренс Найтингейл. Предполагалось, что в пик пандемии они примут на себя основной удар.

Самым большим госпиталем стал переоборудованный торгово-выставочный центр ExCel в Лондоне, который мог принять до 4 тыс. человек. Однако в первую волну пандемии там разместили всего 20 пациентов, после чего его временно закрыли. В январе 2021 года госпиталь открылся снова и начал принимать людей с другими серьезными заболеваниями, чтобы освободить места для коронавирусных пациентов в обычных больницах.

Йоркширский госпиталь, который открыл капитан Томас Мур, так и не принял ни одного пациента.

Оказалось, что причина простоя большинства из них заключается в нехватке медперсонала. Руководство NHS приняло решение закрыть госпитали в апреле 2021 года. Некоторые из них продолжат работу в качестве центров вакцинации.

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