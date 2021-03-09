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Букингемский дворец пока не прокомментировал интервью Гарри и Меган

Букингемский дворец пока не прокомментировал интервью Гарри и Меган
Фото:instagram.com/sussexroyal

Однако Томас Маркл уже его раскритиковал

7 марта на телеканале CBS вышло интервью с принцем Гарри и его супругой Меган Маркл. Пара рассказала о причинах, побудивших их покинуть дворец. Кто-то из членов королевской семьи задавал вопросы о цвете кожи Арчи, а самой Меган отказали в получении помощи, когда от стресса у нее возникли мысли о суициде.

Букингемский дворец пока не прокомментировал интервью, пишет Sky News. Некоторые полагают, что пресс-служба даст ответ в ближайшее время. Однако Томас Маркл уже раскритиковал на ток-шоу Good Morning Britain выступление дочери. Он заявил, что Гарри и Меган стоило подождать с эфиром до выздоровления принца Филиппа, а вопрос про цвет кожи мог быть просто глупым вопросом. «Разумеется, это дело надо расследовать, но, возможно, кто-то просто задал глупый вопрос и не подразумевал никаких расистских оскорблений», – добавил Маркл.

Телеведущий Пирс Морган заявил, что не верит ни одному слову Меган, однако актер Хью Джекман призвал поддержать пару. «Когда кто-то достаточно храбр, чтобы попросить о помощи, мы должны прислушаться к нему», – добавил он.

Согласно опросу YouGov, 47% зрителей сочли интервью неуместным, 21% – уместным, еще 31% не смогли определиться. 29% опрошенных стали сильно (12%) или заметно (17%) симпатизировать паре. Однако 39% начали сильно (16%) или заметно (23%) сопереживать королевской семье.

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