Правительство обещает упростить выдачу виз IT-специалистам

Однако аналитики сомневаются в успехе новой визовой схемы

К марту 2022 года правительство подготовит новую визовую схему, которая позволит привлекать высококвалифицированных специалистов для технологических компаний, пишет Financial Times. IT-специалисты смогут получить визу по ускоренной процедуре без одобрения со стороны уполномоченных организаций.

Таким образом правительство надеется привлекать кадры из стран Европы после «Брекзита». Однако аналитики утверждают, что данная схема не увеличит приток рабочей силы. По словам представителя иммиграционной компании Fragomen Иэна Робинсона, постоянное создание новых категорий виз может поставить в тупик и отпугнуть потенциальных заявителей.

Алан Мэннинг, профессор Лондонской школы экономики и бывший глава правительственного консультативного комитета по вопросам миграции, также отнесся к нововведению скептически.

По его словам, предыдущие визы не справились с задачей: виза категории Tier 1 Entrepreneur («Предприниматель») привлекла в страну слишком много людей, которые не привнесли ничего нового. Пришедшая ей на смену в 2019 году виза «Инноватор», напротив, отличалась строгими требованиями.