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Число случаев заражения COVID-19 в Лондоне уменьшилось на 34%

Число случаев заражения COVID-19 в Лондоне уменьшилось на 34%
Фото:123rf.com

Депутаты предлагают ослабить ограничения

Число случаев заражения коронавирусом в Лондоне уменьшилось на 34% в первую неделю марта, пишет The Evening Standard. В некоторых боро показатель заболеваемости опустился до 40 и менее случаев на 100 тыс. человек.

В Луишеме он составил всего 22,6, в Бромли – 26,5, в Хакни и Сити – 26,8, в Кенсингтоне и Челси – 28,8, а в Бексли – 29. Быстрее всего число подтвержденных случаев заболевания снизилось в Хакни и Сити – на 53,3% за неделю.

На 10 марта в столице был выявлен 631 случай заражения COVID-19.

После публикации статистики все больше депутатов парламента начали выступать за скорейшее снятие коронавирусных ограничений, чтобы позволить экономике оправиться от карантина. Однако главный врач Англии Крис Уитти призвал их придерживаться плана, разработанного командой премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. По его словам, карантин будет снят полностью не ранее 21 июня. 

Эксперты также предупреждают, что реальное количество заражений COVID-19 может превышать статистические данные, поскольку у многих людей заболевание проходит бессимптомно.

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