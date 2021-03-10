Блогер Крейг Эштон: «В песне «Коробейники» я знаю каждую ноту»

Крейг Эштон – блогер и начинающий писатель, страстно влюбленный в Россию. Как английский юноша начал мечтать о России? Какие русские традиции шокируют Крейга, а какие стоит привезти в Англию? Чем россиянки отличаются от британок и почему у России женское лицо? И чем хороши обрусевшие?

– В Университете Эксетера (University of Exeter) вы изучали немецкий, а потом выбрали в качестве второго иностранного языка русский. Почему? Когда вы впервые заинтересовались Россией?

– В процессе учебы я понял, что все мои усилия, потраченные в течение двенадцати лет на изучение немецкого языка, были немножко зря. Как специалист я не был особо нужен, потому что достаточно много англичан говорят по-немецки и каждый второй житель Германии владеет английским в той или иной степени. И я начал искать другой язык, более редкий и сложный. Я рассматривал три варианта: китайский, японский и русский, – но только русский отзывался, казался своим.

Я давно интересовался Россией – сначала, наверно, больше на подсознательном уровне. Например, на протяжении многих лет я смотрел американские боевики «Рокки» и «Рэмбо», в которых русские герои всегда выглядели великолепно: огромные, мускулистые, хладнокровные, сильные. У меня сформировалось четкое представление, что в России все люди двухметрового роста и с холодными голубыми глазами, и я почему-то очень хотел на это посмотреть. И мне нравился их акцент, тональность русского языка.

Еще одна причина – мое увлечение историей Второй мировой войны (или Великой Отечественной, как ее называют в России). Я прочитал много книг о военной технике, солдатах, советских героях, женщинах-снайперах и битвах, которые происходили на территории страны. Эти истории произвели на меня большое впечатление, и я захотел сам приехать и посмотреть на места сражений.

И последнее, что на меня повлияло, – это игра «Тетрис», которую придумал русский программист. Он вложил в нее мотив народной песни «Коробейники», а после прохождения уровней шла заставка: русские ракеты летели в космос и появлялись красивые православные церкви. В «Тетрис» я играл часами. Мне было лет девять. Я спросил у мамы, что это за здания, и она объяснила, что их можно увидеть в России. С того времени я заинтересовался этой страной. А в песне «Коробейники» я знаю каждую ноту.