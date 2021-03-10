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Блогер Крейг Эштон: «В песне «Коробейники» я знаю каждую ноту»

Блогер Крейг Эштон: «В песне «Коробейники» я знаю каждую ноту»
фотоЕлена Коваш instagram.com/kovashhh

Крейг Эштон блогер и начинающий писатель, страстно влюбленный в Россию. Как английский юноша начал мечтать о России? Какие русские традиции шокируют Крейга, а какие стоит привезти в Англию? Чем россиянки отличаются от британок и почему у России женское лицо? И чем хороши обрусевшие?

В Университете Эксетера (University of Exeter) вы изучали немецкий, а потом выбрали в качестве второго иностранного языка русский. Почему? Когда вы впервые заинтересовались Россией?

В процессе учебы я понял, что все мои усилия, потраченные в течение двенадцати лет на изучение немецкого языка, были немножко зря. Как специалист я не был особо нужен, потому что достаточно много англичан говорят по-немецки и каждый второй житель Германии владеет английским в той или иной степени. И я начал искать другой язык, более редкий и сложный. Я рассматривал три варианта: китайский, японский и русский, – но только русский отзывался, казался своим.

Я давно интересовался Россией – сначала, наверно, больше на подсознательном уровне. Например, на протяжении многих лет я смотрел американские боевики «Рокки» и «Рэмбо», в которых русские герои всегда выглядели великолепно: огромные, мускулистые, хладнокровные, сильные. У меня сформировалось четкое представление, что в России все люди двухметрового роста и с холодными голубыми глазами, и я почему-то очень хотел на это посмотреть. И мне нравился их акцент, тональность русского языка.

Еще одна причина – мое увлечение историей Второй мировой войны (или Великой Отечественной, как ее называют в России). Я прочитал много книг о военной технике, солдатах, советских героях, женщинах-снайперах и битвах, которые происходили на территории страны. Эти истории произвели на меня большое впечатление, и я захотел сам приехать и посмотреть на места сражений.

И последнее, что на меня повлияло, это игра «Тетрис», которую придумал русский программист. Он вложил в нее мотив народной песни «Коробейники», а после прохождения уровней шла заставка: русские ракеты летели в космос и появлялись красивые православные церкви. В «Тетрис» я играл часами. Мне было лет девять. Я спросил у мамы, что это за здания, и она объяснила, что их можно увидеть в России. С того времени я заинтересовался этой страной. А в песне «Коробейники» я знаю каждую ноту.

Вы жадно и с наслаждением пробуете разные российские традиции и привычки. За этим здорово наблюдать. Например, вы иронизируете над любовью русских к блинам и желанием угостить ими иностранцев. Какие русские традиции вас шокировали, а какие вам нравятся, и вы хотели бы, чтобы они появились в Англии?

Меня немного шокировала русская традиция «пойти погулять». Когда меня приглашали на прогулку, я всегда спрашивал: куда, зачем? Дома, если мы решали куда-то пойти, мы шли в какое-то конкретное место, а без цели бродить по городу очень странная концепция.

Когда я оказался на первой свадьбе, меня удивило, что новобрачные вместе с гостями после загса катаются по городу и фотографируются. В Англии все сразу едут в то место, где будут праздновать. И тосты – британцы их произносят только во время каких-то важных событиях, и то не все. Например, на свадьбах или юбилеях слово предоставляют отцу невесты, а на 21-й день рождения матери именинника. Поэтому раньше, когда мне предлагали сказать тост, я не знал, как реагировать и что говорить.

Традиция, которую я привез в Англию, снимать обувь в гостях и носить дома тапочки. У нас так ходят только пожилые люди, и мне вначале всегда резало глаз, когда я видел молодого человека в домашних тапочках. На севере Англии мы не снимаем обувь, когда приходим домой. Да, конечно, она грязная, и теперь я разуваюсь, но тогда надо было привыкнуть к этому. «Присесть на дорожку» и «тьфу-тьфу-тьфу»  эти две традиции я тоже взял с собой в Англию, но дома я делаю это очень тихо, чтобы не испугать никого.

От каких британских привычек в России вы не смогли отказаться и не собираетесь отказываться в будущем? Они шокируют русских?

Я не умею стоять в очереди по-русски, поэтому часто провожу в ней много времени. Обычно жена помогает мне встать в очередь и учит воевать за свое место. И я уважаю русских за эту напористость, которой во мне нет!

Как давно вы живете в России и почему остановились на Санкт-Петербурге? Возможно, на ваш выбор повлияло то, что ваша жена Алиса родилась в Питере?

Я даже уже не помню наверное, около четырнадцати лет. Впервые я приехал в Россию на год, в 2003, чтобы учиться, а потом еще несколько раз приезжал и возвращался.

В Санкт-Петербурге я прожил восемь лет до встречи с Алисой. Когда я ехал учиться в университете, мне нужно было выбрать один из городов. В списке были Москва, Ярославль и Петербург. Мне тогда было страшно, а Питер был очень похож на европейский город и не выглядел таким огромным, как Москва, я ведь сам из маленького города.

И когда я приехал в Петербург, то сразу почувствовал себя как дома. Великолепный город, живой музей под открытым небом! Его трехсотлетняя история видна на каждом шагу. Например, Манчестер (я жил в его пригороде) – индустриальный город-фабрика, который был создан не для эстетики и культуры. А центр Санкт-Петербурга – проявление некой части русской души; не совсем русской, в нем много европейского, но все-таки это русский город. Повсюду красота мне нравилось, что не приходится смотреть на что-то мрачное, брутальное. В Англии много брутализма, серых, отвратительных зданий…

В соцсетях вы позиционируете себя как преподавателя, коммуникатора, переводчика игр, который иногда пишет свои собственные истории. Кто же вы?

Раньше я бы ответил, что я переводчик-локализатор – это была моя основная работа. Сейчас я нахожусь в переходной стадии. Я блогер, рассказывающий о жизни в России глазами иностранца. Через пару недель у меня книга выходит получается, я превращаюсь в писателя; но я пока не готов себя так называть, звучит слишком громко. Также я перевожу игры, точнее адаптирую их. Я называю себя нарративным переводчиком, потому что в большинстве случаев я создаю историю заново, чтобы игроки в Англии могли максимально прочувствовать эмоции и получили более сильный отклик от персонажей в игре. Вживаться в образы мне помогают актерские навыки и опыт, который я приобрел, снимаясь в кино.

В скольких картинах вы уже снялись?

На моем счету где-то десять фильмов, в том числе сериалов. В основном они о войне, например «Ладога», «Фронт», или боевики. Я говорю по-немецки и довольно часто играю фашистов. В сериале «Морские дьяволы. Смерч» мне досталась большая роль иностранного шпиона. Я обычно играю злодеев. Сейчас я впервые снимаюсь в роли положительного героя в эпизоде.

Вы написали книгу «Извините, я иностранец», в которой собрали все свои посты и упорядочили их, чтобы описываемые в них события происходили последовательно. В книге есть такая ваша ремарка: «Я еще и не знал себя. Не знал, кто я и что мне надо. Зато после первого года в России я знал, что я хотел там жить». Как первый год в России определил вашу дальнейшую судьбу?

Когда я в первый раз вернулся на родину, прожив год в России, мне было очень грустно, хотелось обратно. Какая-то удивительная сила притяжения. Наверное, это из-за приключений, которые для меня были невозможны дома.

После распада СССР в стране было много возможностей, постоянно нужно было что-то строить, создавать. В Англии уже все было сделано, «история окончена», а в России все только начиналось. Я мог остаться в Британии, работать в офисе, но мне это было неинтересно.

На родине такой свободы не было, а в России работы полно, все зависит только от тебя. Кроме того, меня постоянно удивляли русские люди, и я хотел их понять. В Англии я мог предсказать поведение людей. В России, наоборот, была огромная, глубокая интрига и много вопросов, которые нужно было сложить в социокультурный пазл.

Что касается книги, то я ничего не планировал. Ко мне обратились сами издатели с предложением опубликовать книгу. Я видел, что людям интересны мои истории. Они делились ими на своих страницах, ставили лайки, благодарили за них. И я подумал, что если людям в соцсетях так они нравятся, то, возможно, они будут интересны и тем, кого нет в интернет-пространстве. Ведь в стране живут 140 млн человек, а подписчиков у меня всего 50 тыс.

Книга для меня – это наивысшее достижение, как покорение «Эвереста». Двадцать лет назад я начал изучать русский язык. Было сложно, тяжело и больно, как и первое время жизни в России. Мне пришлось быстро взрослеть иногда через слезы.

Какой историей из случившихся с вами в России вам захотелось поделиться первой и почему?

Это опыт моего первого посещении ресторана в России. История есть у меня на странице в «Фейсбуке», но я расскажу, почему та ситуация меня так задела. Я два года старательно занимался русским языком в Англии, потратил £10 тыс. на свое образование и получил неплохие баллы. А когда пришел в ресторан, понял, что не знаю даже, как привлечь внимание официантки, и сбежал.

В магазине я даже макароны не мог купить. Я просил пасту (в Англии это макароны в томатном соусе) и приносил домой томатный соус, но без макарон. Тогда я понял, насколько обучение далеко от реальной жизни. Я знакомился с людьми, разговаривал с ними, но я их не понимал. Однако трудности меня не остановили, а, наоборот, стимулировали. Это был вызов, который я принял, и мне стало легче заниматься языком.

Я начал задавать вопросы, просил мне объяснить. Раньше, слушая людей, я часто делал вид, что все понимаю, хотя иногда даже упускал тему разговора. Бывало, кто-то решал уточнить, насколько хорошо я понимаю сказанное, и выяснялось, что я все это время просто кивал, как идиот. Я пришел к выводу, что для человека, который с тобой говорит, гораздо лучше, когда ты спрашиваешь и уточняешь, о чем речь, чем просто тратишь его время.

Люди из обеих стран охотно объясняют или есть нюансы?

Я бы сказал, что похоже, только в России мне дают скидку как иностранцу. Люди понимают, что это не мой родной язык, и относятся ко мне более заботливо. В Англии тоже так делают, но реже у нас есть очень холодные люди.

Как родственники и друзья отнеслись к вашему выбору? И часто ли вы бываете в Британии?

С одной стороны, все просто привыкли, что я не дома, с другой они рады за меня, ведь я нашел себя. Потому что несколько лет в Англии я был в депрессии, не знал, что я хочу и что мне делать. Меня спрашивали, почему я еду именно в Россию, там ведь страшно. Мои родственники особенно бабушки слушали новости и боялись за меня А сейчас мой дядя называет меня «Крейгский», потому что я теперь наполовину русский. Долго я уже не могу жить в Англии: мне там нечего делать. Конечно, сразу после пандемии я поеду навестить семью.

Как вы пережили изоляцию?

Хорошо, хотя вначале мы очень боялись и все дезинфицировали. Потом расслабились. В России не было такого жесткого локдауна, как в Англии. Я даже не представляю, как люди там выживают. Маску надел и пошел в магазин или погулять я просто не особо хотел выходить на улицу. У меня до этого был очень тяжелый год, и пандемия для меня была возможностью просто расслабиться и поработать дома. Мы купили стол для пинг-понга и играли целыми днями, а еще гуляли у Эрмитажа. Личные контакты сократились, но всего на пару месяцев. Потом мы стали понемногу встречаться с друзьями и уже летом практически перестали волноваться о вирусе.

Почему вы сравниваете Россию с женщиной в некоторых своих постах?

Россия кормила меня, заботилась обо мне, когда мне было плохо, а это типично женское поведение. Понятно, что и мужчины приходят на помощь, но в таком вскармливании молодого инфантильного англичанина есть что-то материнское. Всегда, когда мне было что-то нужно, Россия это давала. Конечно, если я себя хорошо вел.

Чем русские девушки отличаются от англичанок?

 Сразу скажу, я не считаю себя экспертом, это мои субъективные наблюдения. Русские девушки более женственно одеваются. Среди британок стал очень популярен стиль гранж, и они практически перестали носить юбки (пятница исключение).

Есть несколько отличий в плане этики отношений. Русские девушки раньше всегда считали, что мужчина должен за них платить. Если ты пришел в ресторан с красивой девушкой, то ты должен платить за право быть с ней. Я огорчил нескольких, отказавшись платить. Я сказал: «Ты самостоятельная сильная женщина, сама можешь оплатить свой счет». Больше этих девушек я не видел.

Кроме того, идеализация мужчин в начале отношений у русских девушек сильнее, как и разочарование в конце такой резкий переход от восторга (какой он классный!) к отвращению (какой он плохой!).

Почему иностранцы переезжают в Россию? И кто такие «обрусевшие»?

Я очень редко общаюсь с англичанами, переехавшими в Россию. Это странные люди: они ведут себя так, как будто Англия их выкинула. Часто они приезжают на два-три года. У меня много плохого опыта общения с экспатами. Многие из них не говорят по-русски, не знают и не хотят знать местную культуру. У меня с ними ничего общего. Они потеряшки.

С обрусевшими я встречаться люблю. Это люди, которые не только выучили язык, но и приняли русскую культуру и нормы и поменяли свое поведение. Я восемь лет старался остаться англичанином, и из-за этого мне было больно, а всем вокруг было тяжело. В социальных ситуациях, когда ты настаиваешь на собственной норме, которую другой человек не понимает, потому что все вокруг поступают и живут по другим законам, ты создаешь проблему. Около шести лет назад я пересмотрел свое отношение и начал планомерно себя русифицировать. Я отказался от собственных настроек (кроме очереди!), и жизнь сразу стала легче и приятней.

О чем вы мечтаете?

Я мечтаю, чтобы моя книга стала популярной и я сидел в Доме книги и подписывал ее для читателей. Я мечтаю о даче за городом такой англо-русский домик, с баней и огородом, где можно овощи выращивать, а вокруг друзья. Мечтаю завести несколько домашних животных. Хочу большую семью, много детей. Мечтаю, что, когда состарюсь, вернусь в Англию и пойду в политику. В России я этой темы никогда не касаюсь, потому что считаю, что иностранец не может участвовать в политической жизни другой страны. Он может что-то испортить, ведь он не понимает на глубоком уровне, что происходит и почему.

Беседовала Елена Неделя

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