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Черная королева и «Бриджертоны»

Черная королева и «Бриджертоны»

Немало колонок написано о том, является ли популярный нетфликсовский сериал «Бриджертоны» исторически достоверным (правильный ответ – нет) и использовали ли создатели принципы слепого кастинга (тоже нет). А вот на вопрос, могли ли в Великобритании начала XIX века быть чернокожие аристократы, ответ положительный, и мы расскажем, почему это так. 

Скрасивший ковидное Рождество сериал «Бриджертоны» основан на популярных романах американской писательницы Джулии Куин. Первый сезон снят по книге «Герцог и я», которая знакомит зрителей с братьями и сестрами Бриджертон, и рассказывает историю любви белой аристократки Дафны Бриджертон и чернокожего герцога Гастингса – Саймона Бассета.

Полемику вызвали и костюмы (яркие цвета в стиле 1950-х и покрой Георгианской эпохи – такую одежду в Регентство не носили), и слишком современные диалоги в духе Gossip Girl, но более всего – кастинг: многие ключевые роли, включая роль королевы Шарлотту, играют темнокожие актеры. Создатели сериала применили к истории сослагательное наклонение, и в «Бриджертонах» темнокожие люди вознеслись на вершину британского общества. Возникает вопрос: а присутствовали ли чернокожие люди в высшем британском обществе, а если да, то каково было их положение на самом деле?

Исследования показывают, что люди африканского происхождения жили в Великобритании уже в XII веке, а первым из тех, кто получил место при королевском дворе, считают Джона Бланка. Он был чернокожим музыкантом и, вероятно, прибыл в Англию из Португалии со свитой Екатерины Арагонской в начале XVI века. Портреты Бланка встречаются в турнирной таблице Вестминстера 1511 года, а его жалование в размере 8 пенсов в день упоминается в финансовых отчетах короля Генриха VIII.

greaterdiversity.com

Прислуга и музыканты из Африки состояли и при дворе шотландского короля Якова IV, а в Лондоне к концу XVI века сформировалась небольшая диаспора африканцев, имевших собственный бизнес. До нас дошли сведения о прядильщике шелка Разумном Блэкмане из Саутварка, который был женат, а значит, имел достаточно средств на содержание семьи.

Диаспора разрасталась – сначала благодаря открытию торговых путей с Западной Африкой, а затем вследствие Англо-испанской войны (1585–1604). Некоторые рабы становились военными и переводчиками, после того как англичане давали им свободу. Но со временем транспортировка рабов стала прибыльным бизнесом для британских предпринимателей – между Африкой, Европой и Америкой курсировали корабли как с невольниками, так и с товарами, произведенными ими в колониях Карибского бассейна. 

Статья в одном из номеров Gentleman’s Magazine за 1764 год утверждала, что количество чернокожих в Англии достигает 20 тыс., но, возможно, это было всего лишь признаком паники – тогда тоже далеко не все британцы любили иммигрантов, тем более с другим цветом кожи. Совершенно точно известно, что положение этих людей совсем не было привилегированным, но они могли поступить на службу в армию и королевский флот. Многие – поневоле, так как им было запрещено идти в ученики к ремесленникам. Оставалось идти либо в услужение, либо в армию. 

Некоторым относительно везло, как Фрэнсису Барберу, ямайскому лакею Сэмюэля Джонсона – автора словаря современного английского языка. Писатель сделал уроженца Ямайки своим наследником, что позволило тому жениться на британке и открыть магазин тканей. Позднее, в середине XIX века, повезло и Саре Форбс Бонетте (к сожалению, утратившей родное имя – Омоба Айна) – принцессе племени эгбадо из Западной Африки, попавшей в рабство в результате межплеменных войн. Ее принял в подарок и увез под покровительство королевы Виктории капитан Фредерик Э. Форбс. Девочка стала крестницей британской королевы – та была покорена манерами и умом африканской принцессы.

wikimedia.org

До выхода на экраны фильма британского режиссера Аммы Асанте «Белль» (2013) широкая публика мало что знала о Дидоне Элизабет Белль – внучатой племяннице лорда Мэнсфилда, родившейся в 1761 году в семье британского военно-морского офицера сэра Джона Линдсея и рабыни с Ямайки. Белль воспитывалась как наследница в роскошном поместье Кенвуд-хаус на севере Лондона (район Хэмпстед-Хит) вместе со своей белокожей кузиной Элизабет Мюррей. На съемки фильма Асанте вдохновил портрет, приписываемый кисти Иоганна Цоффани, который изобразил на одном полотне и Белль, и Элизабет в атласных парадных нарядах.

После смерти матери Белль была на попечении двоюродных дяди и тети. Лорд Мэнсфилд, взявший на воспитание девочку смешанной расы, служил на посту верховного судьи Англии, и именно он вынес в 1772 году историческое для прекращения работорговли решение по делу Джеймса Сомерсета, беглого черного раба из Вирджинии. Мюррей пришел к выводу, что Сомерсета нельзя заставить покинуть Англию против его воли. Благодаря этому решению многие чернокожие рабы позднее получили свободу и стали работать на своих хозяев уже за денежное содержание. 

Несладко пришлось бежавшим в Англию из Америки чернокожим солдатам, которые сражались на стороне британцев: им не платили пенсии, и многие умирали в нищете. Символом аболиционизма в Британии стал Игнатиус Санчо – первый чернокожий, который проголосовал на всеобщих выборах (в 1774 и 1780 годах); таким правом обладали только мужчины, владевшие собственностью, а Санчо на тот момент имел свой книжный магазин. Он и сам неплохо писал: после его смерти вышли «Письма покойного Игнатиуса Санчо, африканца» – раннее свидетельство о рабстве, написанное на английском языке от первого лица. 

В эпоху Регентства одной из самых известных британок, в жилах которой могла течь кровь народов Африки, была не кто иная, как королева Шарлотта (при ее дворе и разворачивается любовная драма «Бриджертонов»). Но это, как любят говорить интриганы, неточно.

В 1771 году семнадцатилетняя немецкая принцесса Шарлотта Мекленбург-Стрелицкая (1744–1818) приехала в Англию, чтобы стать женой Георга III – того самого, который пошел войной на американские колонии и проиграл, а в конце жизни потерял рассудок, как и король из «Бриджертонов». Шарлотта, по мнению выросшего в Белизе историка Марио де Вальдес-и-Кокома (Mario De Valdes y Cocom), была потомком португальского короля Альфонсо III и его наложницы – мавританки Мадраганы. Один из их сыновей, считает Вальдес, породнился через брак с семьей де Сауза, в жилах членов которой тоже текла африканская кровь. Историк смог отыскать описание внешности Шарлотты, сделанное королевским врачом – бароном Христианом Фридрихом Стокмаром: «Она была невысокая и сгорбленная, с настоящим лицом мулатки».

Таким образом, если историк не ошибается, то первой мулаткой-принцессой в британской королевской семье была не Меган Маркл, а королева Шарлотта, бабушка королевы Виктории. 

Подготовила Елена Лео

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