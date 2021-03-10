﻿﻿﻿﻿﻿

Как прошедший год изменил индустрию моды

Как прошедший год изменил индустрию моды

Елена Лесли,
elena@angliya.com
@angliya_beauty

За свою историю индустрия моды пережила многое, в том числе войны, экономические кризисы, диктатуру. Но воздействие пандемии оказалось куда более мощным: дефиле перешли в онлайн-формат, произошло смещение трендов, и ранее закрытый мир высокой моды стал более доступным простому обывателю.

burberryplc.com

burberryplc.com

Смещение ориентиров

Индустрия моды огромна – только в Великобритании она оценивается свыше чем в £35 млрд, и это, несомненно, огромный бизнес. За последние 12 месяцев все изменилось: наше отношение к трендам, то, как мы покупаем вещи, и даже наш личный стиль претерпел метаморфозы.

Большая часть нашей жизни стала проходить дома, поэтому неудивительно, что приоритетным стал комфорт – мы сменили высокие каблуки и сидящие по фигуре платья и костюмы на удобные тапочки с овечьей шерстью и мягкие свитшоты и пижамы.

dior.com

Произошел сдвиг сознания и самоощущения: вместо того чтобы представлять миру улучшенную версию себя (макияж, прическа, наряд), многие воодушевились и стали любить себя такими, какие они есть. Такое изменение сознания привносит изменения и в индустрию моды и красоты. Эксперты говорят, что следующие три года станут ключевыми: акцент сместится на натуральность, сохранение ресурсов планеты и то, что называют sustainable fashion (устойчивая мода), когда от покупки множества вещей со скидками мы переходим к уменьшению гардероба, выбирая более качественные, универсальные вещи, отражающие нашу личность. Пионером в этой области была и остается Stella McCartney; вслед за ней Ralph Lauren, Maison Margiela и Dior стали активно работать над новыми материалами, обновляемыми и поддающимися переработке. Знаменитый сайт Net-A-Porter выделяет такие бренды в отдельную категорию – «Net Sustain».

И все – от высоких модных домов до инстаграммеров и фэшн-блогеров – стали подстраиваться под новую реальность. Наследственность, эксклюзивность и иерархия в моде сменились коллаборациями, смешением и демократичностью.

dior.com

Остановите поезд…

То, насколько быстро меняется мода, все еще остается главным предметом споров: дизайнеры создают до шести коллекций в год, чтобы попадать в традиционный календарь модных событий. Многие эксперты говорят, что такой ритм – это слишком, рынок оказывается перенасыщен.

Не забудем и о тенденции последних лет, вызванной движением начинающих фэшн-инстаграммеров: коллекции быстро скупаются, создавая прибыль бренду, но так же быстро и возвращаются. Если раньше вещи брали напрокат, чтобы осторожно выгулять на мероприятии и вернуть, то теперь их берут на съемку, чтобы создать ощущение постоянного обновления гардероба. Это создает еще больший хайп, особенно среди молодежи. Наша задача как покупателей – не поддерживать тенденцию частых покупок. Только так рынок сможет измениться, считают эксперты и байеры, но до сих пор замедления не происходило – пока не случилась пандемия.

prada.com

Держать марку

Дизайнеры немного отступили от традиционного понимания тренда, поэтому теперь тренды плавающие: одновременно могут быть в моде неоновые и пастельные цвета, кожа, длина мини и макси… Модные дома стараются поддерживать свою марку и не изменять стилю. Так, например, для Saint Laurent это рок-н-ролл, для Dior – современная женственность, для Gucci – максимализм, для Valentino – гламур. Дизайнеры больше не создают разовые коллекции под тренд сезона, а представляют публике то, что их последователи непременно оценят и будут носить как минимум несколько лет. Конечно, тренды не могут пропасть, но они однозначно отходят в тень.

Вполне возможно, именно поэтому самый большой тренд весны-2021 – это цвет. После затянувшегося многомесячного карантина последнее, что хочется носить, – привычное черное с ног до головы. К счастью, мода диктует множество сочных оттенков, от солнечно-желтого до милого розового и яркого серебристого, так что весна 2021 года обещает быть яркой.

prada.com

Сим-сим, откройся!

Главное изменение – то, что эксклюзивность и закрытость модных показов недель моды практически испарилась. Многие модные дома были вынуждены использовать новые онлайн-платформы для показов. Так, например, Burberry транслировали показ через «Инстаграм» и Twich – платформу, традиционно используемую геймерами. Показ от Prada доступен во всех их социальных медиа, а Raf Simons пошли дальше и открыли фанатам по всему миру возможность сразу после показа участвовать в сессии Q&A.

burberryplc.com

На вкус и цвет

Еще одно изменение – инклюзивность. Многие дизайнеры наконец начали отходить от традиционных стандартов для моделей и принимать разные расы, объемы, сексуальную ориентацию, несовершенства тела и инвалидность. В этом сезоне Fendi, Alexander McQueen, Versace и Chanel представили коллекции на моделях плюс-сайз, а у Balenciaga были 12 моделей в возрасте 50+. Это еще раз доказывает, что моде теперь приходится подстраиваться под потребителя, а не наоборот.

profile-sample2
Снова в школу
10-03-2021
profile-sample2
Черная королева и «Бриджертоны»
10-03-2021
profile-sample2
Как поддерживать душевное равновесие во время пандемии
10-03-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.