Как прошедший год изменил индустрию моды

За свою историю индустрия моды пережила многое, в том числе войны, экономические кризисы, диктатуру. Но воздействие пандемии оказалось куда более мощным: дефиле перешли в онлайн-формат, произошло смещение трендов, и ранее закрытый мир высокой моды стал более доступным простому обывателю.

Смещение ориентиров

Индустрия моды огромна – только в Великобритании она оценивается свыше чем в £35 млрд, и это, несомненно, огромный бизнес. За последние 12 месяцев все изменилось: наше отношение к трендам, то, как мы покупаем вещи, и даже наш личный стиль претерпел метаморфозы.

Большая часть нашей жизни стала проходить дома, поэтому неудивительно, что приоритетным стал комфорт – мы сменили высокие каблуки и сидящие по фигуре платья и костюмы на удобные тапочки с овечьей шерстью и мягкие свитшоты и пижамы.

Произошел сдвиг сознания и самоощущения: вместо того чтобы представлять миру улучшенную версию себя (макияж, прическа, наряд), многие воодушевились и стали любить себя такими, какие они есть. Такое изменение сознания привносит изменения и в индустрию моды и красоты. Эксперты говорят, что следующие три года станут ключевыми: акцент сместится на натуральность, сохранение ресурсов планеты и то, что называют sustainable fashion (устойчивая мода), когда от покупки множества вещей со скидками мы переходим к уменьшению гардероба, выбирая более качественные, универсальные вещи, отражающие нашу личность. Пионером в этой области была и остается Stella McCartney; вслед за ней Ralph Lauren, Maison Margiela и Dior стали активно работать над новыми материалами, обновляемыми и поддающимися переработке. Знаменитый сайт Net-A-Porter выделяет такие бренды в отдельную категорию – «Net Sustain».

И все – от высоких модных домов до инстаграммеров и фэшн-блогеров – стали подстраиваться под новую реальность. Наследственность, эксклюзивность и иерархия в моде сменились коллаборациями, смешением и демократичностью.

Остановите поезд…

То, насколько быстро меняется мода, все еще остается главным предметом споров: дизайнеры создают до шести коллекций в год, чтобы попадать в традиционный календарь модных событий. Многие эксперты говорят, что такой ритм – это слишком, рынок оказывается перенасыщен.

Не забудем и о тенденции последних лет, вызванной движением начинающих фэшн-инстаграммеров: коллекции быстро скупаются, создавая прибыль бренду, но так же быстро и возвращаются. Если раньше вещи брали напрокат, чтобы осторожно выгулять на мероприятии и вернуть, то теперь их берут на съемку, чтобы создать ощущение постоянного обновления гардероба. Это создает еще больший хайп, особенно среди молодежи. Наша задача как покупателей – не поддерживать тенденцию частых покупок. Только так рынок сможет измениться, считают эксперты и байеры, но до сих пор замедления не происходило – пока не случилась пандемия.

Держать марку

Дизайнеры немного отступили от традиционного понимания тренда, поэтому теперь тренды плавающие: одновременно могут быть в моде неоновые и пастельные цвета, кожа, длина мини и макси… Модные дома стараются поддерживать свою марку и не изменять стилю. Так, например, для Saint Laurent это рок-н-ролл, для Dior – современная женственность, для Gucci – максимализм, для Valentino – гламур. Дизайнеры больше не создают разовые коллекции под тренд сезона, а представляют публике то, что их последователи непременно оценят и будут носить как минимум несколько лет. Конечно, тренды не могут пропасть, но они однозначно отходят в тень.

Вполне возможно, именно поэтому самый большой тренд весны-2021 – это цвет. После затянувшегося многомесячного карантина последнее, что хочется носить, – привычное черное с ног до головы. К счастью, мода диктует множество сочных оттенков, от солнечно-желтого до милого розового и яркого серебристого, так что весна 2021 года обещает быть яркой.

Сим-сим, откройся!

Главное изменение – то, что эксклюзивность и закрытость модных показов недель моды практически испарилась. Многие модные дома были вынуждены использовать новые онлайн-платформы для показов. Так, например, Burberry транслировали показ через «Инстаграм» и Twich – платформу, традиционно используемую геймерами. Показ от Prada доступен во всех их социальных медиа, а Raf Simons пошли дальше и открыли фанатам по всему миру возможность сразу после показа участвовать в сессии Q&A.

На вкус и цвет

Еще одно изменение – инклюзивность. Многие дизайнеры наконец начали отходить от традиционных стандартов для моделей и принимать разные расы, объемы, сексуальную ориентацию, несовершенства тела и инвалидность. В этом сезоне Fendi, Alexander McQueen, Versace и Chanel представили коллекции на моделях плюс-сайз, а у Balenciaga были 12 моделей в возрасте 50+. Это еще раз доказывает, что моде теперь приходится подстраиваться под потребителя, а не наоборот.