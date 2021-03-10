Программа по отслеживанию контактов заболевших оказалась бесполезной

На ее реализацию правительство потратило £23 млрд

В конце мая 2020 года в Англии заработала программа по отслеживанию контактов заболевших коронавирусом (Test&Trace). Специально обученные сотрудники обзванивали родственников и друзей пациентов с положительным результатом на COVID-19 и просили их самоизолироваться на 14 дней.

За время действия у программы выявили ряд недостатков, пишет Financial Times со ссылкой на отчет Комитета по государственным счетам (Public Accounts Committee). Из-за задержек с получением результатов тестирования сотрудники колл-центра связывались с людьми позднее, чем нужно.

С увеличением количества тестов работники NHS могли бы принимать по 800 тыс. человек в день, однако реальный объем тестирований в ноябре и декабре 2020 года был на 35% меньше. Именно поэтому правительству пришлось вводить второй, а затем и третий карантин.

На реализацию программы государство выделило £23 млрд, заявила глава комитета Мэг Хиллиер. Она назвав это беспрецедентными тратами, сравнимыми с годовым бюджетом министерства транспорта Великобритании.

В свою защиту глава NHS Test&Trace Дайдо Хардинг заявила, что за время действия программы волонтеры успешно связались с 93,6% заболевшими, при этом 98% из них были проинформированы в течение 24 часов с момента получения результата.