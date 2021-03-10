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Правительство представило новую программу по обмену студентами

Правительство представило новую программу по обмену студентами
Фото:123rf.com

Ее тут же раскритиковала оппозиция

После «Брекзита» Великобритания потеряла возможность участвовать в европейской программе по обмену студентами и преподавателями «Эразмус». На смену ей придет национальная программа имени Алана Тьюринга, по которой 35 тыс. британских студентов начнут обучаться уже с сентября 2021 года.

Правительство выделило £100 млн на реализацию новой схемы. Однако сравнительное исследование показало, что размер материальной помощи значительно уменьшился (£490 против £630 по программе «Эразмус»), пишет The Independent. В отчете также говорится, что для британская сторона не будет оплачивать обучение в принимающем университете.

Ранее все студенты получали до £1315 на дорожные расходы, однако теперь на это могут рассчитывать только молодые люди из малообеспеченных семей.

Шотландская национальная партия раскритиковала нововведения и обвинила Бориса Джонсона во лжи. До заключения торгового соглашения премьер-министр обещал, что Великобритания продолжит принимать участие в программе «Эразмус». Однако теперь доступ к ней будут иметь только студенты из Северной Ирландии.

Представитель министерства образования также прокомментировал новость: «Результаты исследования вводят в заблуждение. В отличие от программы «Эразмус», программа Тьюринга даст больше возможностей детям из малообеспеченных семей и отдаленных регионов Великобритании. Кроме того, увеличится материальная помощь студентам, получающим высшее образование в странах с высокой стоимостью жизни».

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