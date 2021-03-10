Тысяча и один блин: рецепты со всего света

Масленичная неделя – самое подходящее время для блинов. Самых разных: кружевных или пухлых, с икрой или вареньем, на молоке или кефире, фаршированных или нет. Но обыкновенные блины, популярные на постсоветском пространстве, большинство наших читателей умеет печь и так, поэтому сегодня мы расскажем про другие варианты.

Американские панкейки (Buttermilk pancakes)

Очень традиционное блюдо для завтрака и один из кулинарных символов Америки. От привычных блинов они отличаются высотой и пышностью, которую тесту придает продукт под названием buttermilk – кисломолочный напиток, нечто среднее между российскими простоквашей и кефиром; ее также называют пахтой. Вещь очень полезная, и сейчас buttermilk начали продавать многие английские супермаркеты.

Ингредиенты:

350 г муки

200 мл пахты

400 мл молока

2 яйца

2 ст. л. сахара

1 ч. л. соды (негашеной)

½ ч. л. соли

сливочное масло для жарки

Рецепт предельно прост. Для начала в одной миске смешайте все сухие компоненты, а в другой – все жидкие (взбивать не нужно). Затем медленно, по частям добавляйте сухую смесь в жидкую, пока они не соединятся в довольно жидкое тесто. Жарьте как обычные блины, на сливочном масле. Подать можно с чем угодно, но в Америке их принято есть с кленовым сиропом.

Кайзершмаррн (Kaiserschmarren)



Блюдо старинное и традиционное настолько, что иногда считается старомодным, «бабушкиным», но это один из самых любимых десертов немецкоязычной части мира, очень популярный в Германии. Здесь его готовят почти все, хотя многие мои знакомые подают кайзершмаррн не как десерт в конце ужина, а как отдельное блюдо, обычно на завтрак.

Ингредиенты:

200 г муки

6 яиц

400 мл молока

6 ст. л. сахара

горсть мелкого изюма без косточек

ванильный экстракт

сливочное масло для жарки

Заранее залейте изюм кипятком и оставьте его постоять примерно полчаса. Затем разделите яйца на белки и желтки. Желтки смешайте с мукой, молоком, ванилью и изюмом (воду из изюма надо, разумеется, слить). Белки с солью и половиной сахара взбейте миксером до плотной пены, затем осторожно вмешайте эту пену в тесто.

Хорошенько смажьте сливочным маслом толстостенную сковородку, вылейте на нее все тесто сразу и жарьте, пока нижняя сторона не подрумянится – тогда блин нужно перевернуть, чтобы поджарить вторую сторону. Он при этом часто трескается – ничего страшного, все равно ломать.

Готовый кайзершмаррн хорошо смажьте сверху сливочным маслом, посыпьте оставшимся сахаром и на пару минут поставьте в духовку под гриль. Долго держать не надо – только пока сахар не карамелизуется.

У вас должен получиться довольно плотный блин, больше похожий не на привычные нам блинчики, а на нечто среднее между блином и бисквитом. Сам по себе он довольно сухой, поэтому подают кайзершмаррн, разломав на маленькие кусочки и полив прямо в тарелке чем-нибудь жидким, например сливочным или ягодным соусом, разведенным с водой джемом. Можно вместо этого просто добавить на тарелку шарик мороженого.

https://cdn.pixabay.com/photo/2013/01/08/01/19/kaiserschmarrn-74262_1280.jpg

https://pixabay.com/

Китайские блинчики с зеленым луком (Cong You Bing)



Этот вариант хорош тем, что сделать блинчики можно почти с чем угодно, но одна из самых популярных начинок – зеленый лук. Тесто для таких блинчиков используется заварное, так что они слегка напоминают по структуре йоркширский пудинг, поджаренный снаружи и слегка жидковатый внутри.

Ингредиенты:

250 г муки для теста

160 мл воды

30 г топленого сала или растительного масла

2 ст. л. муки для начинки

китайские пряности (любые, какие нравятся)

½ ч. л. соли

2 пучка зеленого лука

растительное масло для жарки

Вскипятите воду и залейте ею муку, тщательно размешивая. Однородности добиваться не надо, лишь бы вся мука намокла. Когда смесь остынет, размешайте ее еще разок руками и оставьте на полчаса постоять. Тем временем порежьте лук и смешайте его с мукой, салом, солью и специями.

Дальше лепим руками: отрываем кусок теста, растягиваем, в середину кладем начинку, заделываем – все как при лепке пирожков, – а потом режем на несколько частей и из каждой лепим толстенький блинчик поменьше. Жарим блинчики с двух сторон до красивой румяной корочки.

Тиганитес (Tiganites)



Классический старинный десерт родом из Средиземноморья. Как принято в этом регионе, он жарится во фритюре, а подается щедро залитым медом и посыпанным специями.

Ингредиенты:

200 г муки

300 г очень густого греческого йогурта

3 яйца

3 ст. л. сахара

щепотка соли

200 мл растительного масла для жарки

мед и корица

Взбейте яйца с солью и сахаром до пены, затем добавьте йогурт и муку (ее лучше по частям). Должно получиться тесто, которое не очень быстро, но стекает с ложки – если вышло слишком густо, стоит добавить чуть-чуть воды или молока. Затем разогреваем масло для фритюра, выкладываем в него ложкой маленькие кусочки теста и жарим до золотистого цвета. Получается что-то среднее между оладушками и пончиками. Готовое блюдо поливаем разогретым (для разжижения) медом и щедро посыпаем корицей.

Качапа (Cachapa)

Кукурузу любят во всех странах Латинской Америки. Что из нее здесь только не готовят! Качапа – очень популярное блюдо. Делают ее обычно несладкой и едят, сложив вдвое и положив внутрь кусочек ветчины или соленого сыра.

Ингредиенты:

600 г консервированной кукурузы (без жидкости)

3 яйца

60 мл молока

100 г кукурузной муки

½ ч. л. соли

1 ст. л. сахара

¼ ч. л. молотого перца чили

растительное масло для жарки

Для приготовления этого блюда понадобится кухонный комбайн, но все остальное очень просто. В чашу комбайна выкладываем кукурузу и рубим ее (не слишком мелко, в готовом тесте должны быть видны крупные кусочки кукурузных зерен), постепенно добавляя все остальное – сначала жидкие компоненты, а в последюю очередь муку, лучше по частям. Получившееся тесто выкладываем на сковородку ложкой, как обычные оладьи, и обжариваем с двух сторон.

Бретонские галеты (Galette Bretonne)



Знаменитые бретонские галеты – блины на гречневой муке. Сейчас гречневую муку продают все крупные британские супермаркеты. Ее особенность в том, что она, в отличие от пшеничной, очень плохо впитывает воду, это нужно учитывать.

Ингредиенты:

400 г гречневой муки

700 мл воды

1 яйцо

½ ч. л. соли

Смешиваем муку со всеми прочими компонентами до однородности и оставляем готовое тесто в холодильнике – повара рекомендуют на два часа, но все мои французские знакомые оставляют на ночь, смешав тесто для вечером. А утром остается только пожарить их, как обычные блины, на сливочном масле и подать – с яйцом, сыром, ветчиной или всем сразу.

Подготовила Елена Чернявская